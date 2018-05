Hadiri Pertemuan Bea Cukai se-ASEAN, RI Bawa Isu Penting soal e-Commerce

Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi menghadiri pertemuan ke-27 Dirjen Bea Cukai se-ASEAN di Langkawi, Malaysia. Heru yang merupakan Chairman Asean Customs periode 2017-2018 menyampaikan beberapa capaian yang telah diperoleh selama kepemimpinan Indonesia dan memberikan penekanan hal-hal yang perlu menjadi perhatian oleh Malaysia selaku Chairman yang baru pada periode 2019-2020.Capaian tersebut yakni, pembentukkan sub-working group baru di bidang klasifikasi yang bersifat permanen, peningkatan kerja sama antar working group, percepatan implementasi Asean customs transit system, penetapan mekanisme joint consultative dengan private sector, keterlibatan aktif Asean Customs dengan sectoral bodies lainnya untuk menurunkan trade transaction cost sebesar 10 persen pada 2020 serta pemanfaatan secara optimal sumber daya ASEAN untuk menciptakan kemandirian, serta menurunkan gap di antara negara ASEAN."Itu merupakan beberapa capaian yang telah diraih selama kepemimpinan Indonesia,” kata Heru dalam keterangan resmi, Kamis, 3 Mei 2018.Selain itu, dalam ASEAN Customs DG Meeting kali ini, Indonesia akan membawa beberapa isu penting, khususnya terkait e-commerce, optimalisasi Mutual Recognition Agreement Authorized Economic Operator (MRA AEO) secara bilateral, keterlibatan aktif administrasi kepabeanan dalam penurunan trade transaction cost sebesar 10 persen di 2020.Kemudian mekanisme pertemuan dengan dialog partner dan private sector secara lebih efektif, serta kemandirian ASEAN dengan saling tukar menukar experts dan peningkatan kerja sama antar working grup. Dengan pertemuan tersebut, diharapkan ASEAN Customs dapat memberikan peranan yang strategis dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi ASEAN secara keseluruhanLebih jauh, pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh 10 (sepuluh) negara anggota ASEAN dan akan me-review hasil kerja ASEAN Coordinating Committee on Customs (CCC) yang membawahi tiga Working Group, yaitu Customs Procedures and Trade Facilitation Working Group (CPTFWG), Customs Enforcement and Compliance Working Group (CECWG), dan Customs Capacity Building Working Group (CCBWG).(SAW)