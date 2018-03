BTN Mortgtech Hackathon, Partisipasi Teknologi Pendukung KPR

: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kembali membuktikan komitmennya sebagai bank yang diamanahi oleh pemerintah dalam pembiayaan sektor perumahan dan penyediaan kredit pemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat. BTN pun resmi membuka BTN Mortgtech Hackathon yang akan berlangsung selama dua hari, pada 24-25 Maret 2018.Direktur Consumer Banking BTN Budi Satria menjelaskan BTN Mortgtech merupakan wujud partisipasi BTN dalam Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo.Budi berharap melalui ajang BTN Mortgtech Hackathon para peserta dapat menghasilkan produk teknologi terbaik yang mampu memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya dalam bidang pembiayaan perumahan dan KPR."Dengan ajang ini, BTN juga memberikan kesempatan bagi para peserta untuk ikut berkontribusi bagi bangsa, serta membangun masyarakat yang cerdas sesuai dengan tagline BTN Mortgtech, yaitu Build the Smart Community," jelas Budi dalam Pembukaan BTN Mortgtech Hackathon di Jakarta, seperti dikutip dalam siaran persnya, Sabtu, 24 Maret 2018.Turut hadir dalam acara pembukaan tersebut Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI Semuel Abrijani Pangerapan yang juga menyampaikan pandangannya terhadap acara BTN Mortgtech, serta keterkaitannya dengan program "1.000 Startup" yang dimiliki oleh Kemenkominfo.IT Srategic Planning and Development Division Head BTN Purwa Riadi menambahkan BTN Mortgtech merupakan ajang kompetisi mortgage technology (teknologi yang mendukung KPR) pertama di Indonesia, sekaligus sebagai bentuk nyata transformasi digital BTN.Menurutnya sebelum hackathon dimulai, telah dilaksanakan acara meetup roadshow dan ideation day di tiga kota, yaitu Jakarta, Malang pada 6 Maret dan Yogyakarta 8 Maret. Ajang ideation day dan meetup roadshow diselenggarakan untuk membuka wawasan masyarakat, terutama para calon peserta hackathon mengenai kondisi bisnis properti di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi selama ini."Ajang ini diharapkan dapat menggugah inspirasi bagi para peserta untuk memberikan solusi atas tantangan-tantangan tersebut lewat produk teknologi yang nantinya mereka kembangkan," jelas Purwa.Dalam ajang mortgtech hackathon ini peserta mengirimkan ide secara online lewat situs btnhackathon.id dan telah terkumpul sebanyak 225 ide. Dari 225 ide tersebut, telah terpilih 43 ide yang kemudian dilombakan pada acara hackathon hari ini. Para peserta akan berjuang selama 24 jam untuk menghasilkan produk teknologi terbaik. Mereka juga memperebutkan hadiah uang tunai senilai total Rp100 juta, kesempatan terbang ke Sillicon Valley, dan mengikuti Acceleration Program dari Plug and Play Indonesia.(AHL)