Kemendag Diminta tak Perpanjang Bea Masuk Antidumping Tinplate

: Asosiasi Produsen Kemasan Kaleng Indonesia (APKKI) meminta Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Kementerian Perdagangan (Kemendag) tak memperpanjang bea masuk antidumping atas baja lapis timah atau tinplate.Permintaan tersebut dilayangkan melalui audiensi antara APKKI dengan KADI yang digelar Jumat, 4 Mei 2018. Ketua APKKI Halim Parta Wijaya penerapan bea masuk antidumping membebani industri kemasan kaleng di Tanah Air.Halim menjelaskan kebijakan bea masuk anti dumping telah dilakukan sejak Januari 2014 terhadap tiga negara yakni Korea, Taiwan, serta Tiongkok, dan akan berakhir pada Januari 2019. Selama ini instrumen fiskal itu diterapkan untuk mencegah impor tinplate dari tiga negara tersebut dan meningkatkan kapasitas produksi nasional oleh PT Pelat Timah Nusantara (Latinusa) Tbk."Ternyata Latinusa mengajukan lagi untuk perpanjangan, dari laporan terakhir penyelidikan rencananya KADI akan mengizinkan perpanjangan itu," kata Halim di Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Mei 2018.Halim berpandangan proteksi yang diberikan pada Latinusa sudah sangat over, karena selain kebijakan perdagangan menerapkan bea masuk sebesar 12,5 persen, juga diterapkan bea masuk anti dumping sebesar 4,4 persen hingga 7,9 persen.Dibandingkan dengan negara ASEAN lain yang tidak menerapkan bea masuk antidumping, namun industri tinplate bisa survive. Di Singapura dan Filipina bea masuk dibuat nol persen, di Thailand, Malaysia, dan Vietnam bea masuk lima persen.Dirinya menambahkan meski sudah diberikan proteksi, Latinusa masih tetap tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dia menyebutkan, dalam setahun produksi Latinusa sebesar 160 ribu ton per tahun atau 60 persen dari kebutuhan nasional. Sementara kebutuhan nasional mencapai 260 ribu ton per tahun.Artinya, masih ada gap sebesar 90 ribu ton yang harus ditutup dari impor. Selain itu harga produk Latinusa sembilan persen lebih mahal dibanding impor. Apabila impor, maka dikenakan bea masuk 12,5 persen ditambah bea masuk antidumping yang maksimum 7,9 persen, atau dengan kata lain bea masuk yang dikenakan bisa mencapai 20-an persen. Biaya itulah yang ditanggung oleh produsen kalengan, dan pada akhirnya berpengaruh pada produk jadi yang dijual oleh industri kalengan karena makin mahal dan makin tidak bisa bersaing."Dengan diterapkannya bea masuk antidumping ini otomatis harga beli tinplate impor lebih mahal. Ini kan memukul industri kita, kita untuk ekspor agak sulit bersaing karena tinplate kita mahal di sini dan untuk produk-produk yanng bisa dibuat oleh pabrik kaleng dan pabrik kemasan kaleng ada juga gangguan dari impor karena mereka bisa nol persen, dengan menggunakan fasilitas FTA," jelas dia.(AHL)