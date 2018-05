Perbankan Diimbau Salurkan KUR untuk UMKM

Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinilai efektif untuk meningkatkan perekonomian, khususnya bagi UMKM. Oleh karena itu, sektor perbankan didorong untuk terus menyalurkan UMKM dan memberikan kepercayaan kepada mereka untuk mendapatkan KUR.Anggota Komisi XI DPR Willgo Zainar saat melakukan kunjungan kerja di Gianyar, Bali, mengatakan, ada sejumlah UMKM yang sudah mendapatkan KUR, tapi banyak pula yang belum. Akhirnya, mereka menggunakan kredit konvensional atau regular dengan menggunakan rekening koran."Ini juga harus menjadi sasaran KUR, agar beban bunga bisa menjadi lebih rendah dan mereka bisa berdaya saing," kata Willgo, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 7 Mei 2018.Untuk penyaluran KUR kepada pelaku UMKM, menurutnya, bantuan dari perbankan mungkin tak harus Rp25 juta. Bisa dicoba minimal Rp5 juta hingga Rp15 juta, supaya pelaku UMKM terbiasa berinteraksi dengan perbankan. Bila mereka bisa bertumbuh dan berkembang, maka KUR bisa ditingkatkan."Saya kira masyarakat harus diberikan kepercayaan di awal. Mereka sebenarnya memiliki usaha, tapi kelengkapan administrasinya saja yang masih belum memenuhi syarat. Dan kita berharap bantuan tersebut mencapai angka Rp25 juta tanpa agunan, karena memang itu yang menjadi program pemerintah dan telah dijamin oleh Askrindo dan Jamkrindo sebagai lembaga asuransi pembiayaan," imbuhnya.Willgo juga menilai, Bank Indonesia sejauh ini telah memberikan peran dan pembinaan dengan baik. Menurutnya, perbankan juga harusnya melakukan pembinaan pada pelaku usaha, karena memiliki dana Corporate Social Responsibility (CSR).Dia juga menyarankan, dana tersebut bisa membantu meningkatkan kompetensi pengusaha kecil, sehingga mereka bisa tumbuh bersama mengikuti perkembangan tren dan zaman agar mampu menghadapi persaingan global."Kita lihat untuk membuat tenun saja masih menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Ini saya rasa kurang maksimal, kebanyakan penyerapan dari industri kreatif ini mayoritas adalah padat karya. Pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha harus bersama-sama berpikir bagaimana program KUR ini bisa meningkatkan kapasitas permodalan dan kapasitas pemasarannya," kata politikus dapil NTB itu.Pada kesempatan tersebut, Willgo juga memaparkan bahwa UMKM merupakan sentra produksi tingkat home industry yang bisa menyerap lapangan pekerjaan lebih besar lagi. Diharapkan ke depan bisa menciptakannya lebih dengan konsep one village one product dan one village one industry."Hanya saja beberapa tren penjualan hasil UMKM di Bali ini agak menurun. Bisa jadi kemarin karena ada faktor erupsi Gunung Agung, ataupun karena tren daya beli masyarakat melemah. Tapi sekarang kami melihat mereka sudah melakukan kombinasi pemasaran hasil usahanya, yaitu 50 persen untuk lokal dan 50 persen untuk ekspor. Saya kira ini sebuah inovasi yang bagus. Bila daya beli masyarakat lokal turun maka digenjot dari sisi ekspornya," kata dia.(ROS)