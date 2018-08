Kementerian ESDM: Solar B20 Berjalan Awal September

Penerapan program penggunaan solar dengan campuran biodiesel bahan baku kelapa sawit sebanyak 20 persen atau B20 dipastikan bakal berjalan mulai awal September 2018. Pemanfaatan sektor nabati ini dinilai bakal menekan konsumsi bahan bakar minyak impor."(Berjalan) 1 September 2018, dengan asumsi Peraturan Presiden (Perpres) selesai, terus Peraturan Menteri (Permen) selesai, perhitungan alokasi selesai," ujar Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana ditemui usai rapat koordinasi biodiesel di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu, 1 Agustus 2018.Draf Perpres untuk penerapan program ini tengah direvisi. Rida memastikan tak butuh waktu lama merampungkan rancangan program energi yang disebut bakal memberikan kontribusi mengurangi emisi CO2 sebesar 6-9 juta ton per tahun."Perpres ada perubahan sedikit, barusan dilihat ada satu ayat yang memerlukan revisi yang nanti pada saatnya balik lagi ke Sekretariat Negara (Setneg), nanti dari sana Insyaallah cepat," bebernya.Pemerintah meyakini penerapan kebijakan B20 ini mampu mengurangi impor solar hingga 20 persen dan menghemat devisa negara hingga USD5,65 miliar per hari. Konsumsi produk kelapa sawit dalam negeri juga turut meningkat dan berdampak pada kenaikan harga komoditas di tengah kondisi ekspor sawit yang mengalami hambatan.Peningkatan konsumsi dalam negeri juga diprediksi membuat harga minyak sawit bisa naik di kisaran USD750-USD800 per ton dibanding harga saat ini yang masih di bawah USD700 per ton. Kenaikan harga pun dapat meningkatkan kesejahteraan 40 persen petani-petani sawit kecil."Apalagi Pak Presiden memerintahkan tidak untuk ditunda-tunda, dari situ ada proses pengundangan kan, setelah pengundangan kita bisa refer ke Permen. Sementara itu kita juga perhitungan penunjukan (badan usaha) langsung," pungkas dia.(SAW)