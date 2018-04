Pemerintah Perluas Jaringan Penjualan Beras Medium

Pemerintah berencana memperluas jaringan penjualan beras kualitas medium sesuai ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET). Langkah perluasan itu salah satunya dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pelaksanaannya.Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan salah satu skema yang akan dilaksanakan adalah warung-warung atau toko yang menjadi binaan BUMN dipasok beras kualitas medium oleh Perum Bulog."Jadi memperluas jaringan, BUMN dilibatkan, tetapi penjualannya dengan HET Rp9.450 per kilogram," kata Enggartiasto, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Jumat, 13 April 2018.Enggartiasto menambahkan, perluasan dengan menggandeng BUMN tersebut bisa menjual beras kualitas medium dengan tidak boleh melebihi ketentuan HET yang sudah ditetapkan pemerintah. Jika pasokan beras kurang, pemerintah menyanggupi untuk segera memasok melalui Perum Bulog."Di bawah HET boleh, naik tidak boleh. Jika daerah itu punya stok dengan harga HET silakan jalan dan kita dukung. Akan tetapi, jika mereka tidak punya, beri tahu kami, Bulog akan suplai," kata Enggartiasto.Besaran HET yang ditetapkan oleh pemerintah untuk beras kualitas medium sebesar Rp9.450 per kilogram untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi.Wilayah Sumatera, tidak termasuk Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Rp9.950 per kilogram, dan untuk Maluku termasuk Maluku Utara dan Papua, HET beras kualitas medium sebesar Rp10.250 per kilogram.Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag, harga rata-rata nasional untuk beras kualitas medium pada Jumat 13 April mencapai Rp10.698 per kilogram, naik dari hari sebelumnya yang sebesar Rp10.658 per kilogram, atau masih di atas ketentuan HET.(ABD)