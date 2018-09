Shopee: Pasar Indonesia Kontribusi Besar untuk Induk Usaha

PT Shopee International Indonesia menyatakan pasar Indonesia sangat besar bagi perusahaan. Pendapatan terbesar dari bisnis Sea Ltd, induk usaha Shopee tercatat berasal dari Indonesia.Komisaris Utama Shopee International Indonesia Pandu P Sjahrir mengatakan 40 persen Gross Merchendise Valume (GMV) yang tercatatkan di Sea Ltd berasal dari Indonesia."Jadi 40 persen dari GMV itu dari Indonesia," kata Pandu saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Selasa, 4 September 2018.Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan Sea Ltd, pertumbuhan order melalui marketplace Shopee terus mencatatkan pertumbuhan sekitar dari 181 persen. Di mana GMV tumbuh sekitar 171 persen dari USD1,94 miliar menjadi USD2,22 miliar.Shopee, kata Pandu, saat ini menjadi satu-satunya e-commerce yang fokus dalam mendorong pengembangan usaha kecil menengah di Indonesia. Saat ini, Shopee sedang fokus menjalankan program Shopee University yang merupakan program untuk pengembangan usaha kecil menengah."Kita fokus ke UMKM tersebut. Kalau dari sisi UMKM itu kita paling menonjol. Kampus Shopee. Kita pergi ke 30 kota, itu betul-betul hands on," tutup dia.(SAW)