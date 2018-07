Pemerintah Negosiasi GSP dengan Pemerintah AS

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera melakukan negosiasi dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang berencana mencabut fasilitas generalized system of preference (GSP) terhadap Indonesia.Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Arlinda mengatakan pihaknya akan segera melakukan kunjungan kerja ke Negeri Paman Sam pada 21-28 Juli 2018. Negosiasi itu dipimpin langsung oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita."Kami akan ke Amerika bersama Mendag. Tentunya, dengan negosiasi yang menyatakan bahwa kita masih membutuhkan (GSP), mudah-mudahan itu tidak dicabut," kata Arlinda, di Jakarta dikutip dari Antara, Rabu, 18 Juli 2018.Saat ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah mengkaji kebijakan GSP karena dinilai menyebabkan neraca perdagangan Negeri Paman Sam tersebut defisit dengan mitra dagangnya. Program tersebut berlangsung sejak 1976, dan sempat terhenti pada 2013, namun diberlakukan lagi pada Juni 2015.Pada 2011, Indonesia merupakan satu dari lima negara yang menikmati manfaat GSP dari Amerika Serikat, selain juga India, Thailand, Brasil, dan Afrika Selatan. Namun, sejak April 2018, Pemerintah AS mempertimbangkan ulang pemberian fasilitas tersebut untuk Indonesia dan India.Khusus untuk Indonesia, Trump akan mengevaluasi sebanyak 124 produk asal dalam negeri, termasuk tekstil, plywood, kapas, serta beberapa hasil perikanan seperti udang dan kepiting."Mereka memiliki batasan nilai ekspor, jika melebihi nilai yang sudah ditentukan maka Amerika menganggap produk tersebut sudah kompetitif dan tidak perlu diberikan fasilitas lagi. Kita harus tetap merawat pasar ekspor utama, tapi juga mencari pasar lain," kata Arlinda.Indonesia diagendakan memenuhi undangan Duta Besar United States Trade Representatives (USTR) untuk membahas kajian negara tersebut terhadap negara-negara penerima GSP, dan akan bertemu dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat.(SAW)