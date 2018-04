Pengelolaan Arsip yang Baik Jadi Landasan BI Jalankan Tugas

: Bank Indonesia (BI) kembali menerima penghargaan di bidang kearsipan yaitu dari lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan sertifikat Statement of Compliance ISO 15489:2016 Records Management dari Technischer Überwachungs Verein (TÜV SÜD) Singapore untuk sembilan satuan kerja di Bank Indonesia.Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo dalam sambutannya menyampaikan keberadaan dokumen yang dijadikan sumber informasi dan referensi maupun dokumen baru yang diciptakan merupakan landasan otentik bagi akuntabilitas pelaksanaan tugas BI."Oleh karenanya pelestarian arsip perlu dilakukan dengan konsisten dan baik agar jejak langkah institusi dalam membangun kinerja dapat diabadikan, diwariskan, serta dijadikan landasan berpijak yang kuat untuk mewujudkan visinya," kata Agus di Kompleks Perkantoran BI, Thamrin, Jakarta Pusat, Senin, 9 April 2018.Hadir juga dalam acara tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur yang menyampaikan pengelolaan arsip yang baik dibutuhkan dalam rangka memastikan program reformasi birokrasi yang dilakukan berjalan dengan baik."Acara ini akan menambah kesadaran kita semua dalam mengelola arsip di pemerintahan," kata Asman.Penghargaan ANRI diberikan kepada BI berkenaan dengan upaya penyelamatan arsip statis bidang perbankan, khususnya pada masa transisi peralihan fungsi pengawasan mikroprudensial bank dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan, Statement of Compliance ISO 15489 Records Management, diberikan kepada BI karena berhasil memenuhi standar internasional di bidang kearsipan. Dengan raihan Statement of Compliance ISO 15489 Records Management di tahun ini, 19 satuan kerja BI telah memenuhi standar internasional di bidang kearsipan.Seusai penerimaan penghargaan, BI juga menggelar diskusi dengan tema Peranan Arsip Dalam Mendukung Kesinambungan Bangsa dan Negara. Hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut yaitu Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Mustari Irawan, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Suzanna G. Hamboer, Kepala Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas BI.Rangkaian kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan BI terhadap Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) yang telah diinisasi oleh Arsip Nasional RI (ANRI) dan dicanangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).(AHL)