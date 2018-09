KBRI Diminta Aktif Promosikan Pariwisata Indonesia

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk aktif mempromosikan berbagai destinasi wisata di Indonesia. Pasalnya, potensi pariwisata Indonesia masih belum dikenal masyarakat dunia.“Indonesia punya alam yang luar biasa indahnya. Kini kita sedang gencar promosikan 10 New Bali. Kedutaan sebagai wajah Indonesia di luar negeri harus memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk menarik wisatawan Singapura datang ke Indonesia,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulis pada Selasa 5 September 2018.Menurutnya, KBRI tidak hanya berfungsi sebagai jembatan diplomasi maupun menarik investor, tapi juga harus berperan menarik wisatawan mancanegara ke Indonesia. Apalagi sektor pariwisata mampu mendongkrak ekonomi daerah sekaligus menjaga perekonomian nasional dari keterpurukan."Melalui pariwisata, berbagai sektor usaha UMKM rakyat seperti travel, penjualan souvenir, makanan dan minuman, busana, maupun berbagai penjualan barang dan jasa lainnya bisa terdongkrak secara signifikan," ungkapnya.Politikus Partai Golkar ini menambahkan kegiatan memporomosikan sektor pariwisata juga merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain menikmati keindahan alam dapat menambah rasa syukur manusia kepada sang Pencipta.“Indahnya alam Indonesia, utamanya yang terdapat di 10 New Bali, bukan hanya untuk warga Indonesia saja. Kita harus ajak warga dunia lain datang dan menikmati. Ini salah satu bentuk wujud syukur kita kepada Tuhan,” pungkas dia.Pertemuan dengan Dubes RI untuk Singapura, H.E I Gede Ngurah Swajaya ini juga dihadiri oleh KetuaP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf, Mukhamad Misbakhun (Fraksi Partai Golkar), Ahmadi Noor Supit (Fraksi Partai Golkar) dan Aboe Bakar Alhabsy (Fraksi PKS).(Des)