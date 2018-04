Mendigitalisasi Aset via Dompet Digital

: Energy Eco Chain (EEC) meluncurkan dompet digital ET hybrid blockchain untuk menciptakan platform digitalisasi aset dan pengembangan aplikasi perusahaan yang terbaik."Dibandingkan dengan blockchain 1.0 seperti Bitcoin Network dan blockchain 2.0 seperti ethereum, ET hybrid chain technology memiliki tiga fitur canggih yang dikategorikan sebagai blockchain 3.0," tutur Chief Operating Officer Energy Eco Chain Foundation Tony Huang dalam keterangan persnya, Rabu, 18 April 2018.Pertama-tama, ET hybrid chain menyediakan kontrak cerdas yang fleksibel dan disesuaikan, meliputi digitalisasi aset, manajemen keuangan, dan perdagangan aset terdistribusi, dan lain-lain."Kedua, ET hybrid chain memiliki sistem keamanan aset digital yang komprehensif. Sebagai contoh, dapat menyediakan fungsi multi-tanda tangan ke dompet digital sehingga beberapa pengambil keputusan dapat secara bersama mengelola aset digital, ini membuat kepemilikan aset digital menjadi milik perusahaan bukan hanya individu," jelas dia.Selain itu pihaknya juga menyediakan proses persetujuan perusahaan yang disesuaikan sehingga dapat mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dan penipuan. Jika pemegang kunci pribadi tidak dapat melakukan tanggung jawabnya karena keadaan yang tidak terduga, sistem keamanan akan memberikan perlindungan dan mekanisme pemulihan untuk aset digital perusahaan."Ketiga, ET hybrid chain ditampilkan dengan skalabilitas yang efektif. Berdasarkan arsitektur teknologi berbasis hybrid blockchain, ET hybrid chain memiliki kedua karakteristik blockchain publik dan swasta. Di area publik, data dasar dapat ditransmisikan dan diproses secara aman dan transparan," tambahnya.Di area pribadi, data yang sensitif dan data finansial pun akan dilindungi. Selain perlindungan privasi, blockchain pribadi membuat proses lebih cepat dan lebih efektif dengan transaksi per detik mencapai 2.000, yang memungkinkan banyak aplikasi blockchain tingkat perusahaan untuk beroperasi secara tetap di ET blockchain hybrid.Kepala BP Batam (Batam Indonesia Free Zone Authority/BIFZA) Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan peluncuran rantai hibrida ET sebagai mitra strategis resmi penting dalam Smart Digital Economy Initiative (SDEI) Batam."Ini kemajuan pengembangan teknologi EEC yang maju dengan kecepatan melampaui apa yang kami harapkan. Saya menantikan aplikasi yang didasarkan pada teknologi blockchain hybrid mutakhir ini dapat diterapkan dengan baik di bidang pembangunan hub keuangan digital, serta promosi infrastruktur dan layanan e-government. Saya percaya kekuatan teknologi akan mendukung kewarganegaraan digital dan mengubah lanskap sosial-ekonomi dengan Batam sebagai uji coba pertama," kata dia.Tony menambahkan pihaknya juga menjadi mitra strategis Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) yang akan diselenggarakan di Papua New Guinea. "Dengan organisasi internasional yang paling berpengaruh di kawasan Asia-Pasifik ini, kami berharap dapat meningkatkan mekanisme pembentukan konsensus untuk perdagangan energi digital. serta memperkuat kerja sama pemerintah dan integrasi lintas lapangan untuk mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah ini," tutur dia.Sebagai platform digitalisasi aset dan pengembangan aplikasi tingkat perusahaan, peluncuran ET hybrid chain menarik perhatian hampir 100 peserta yang terdiri dari para pemimpin bisnis dari Asia serta pejabat senior dari pemerintah Indonesia, pengusaha lokal di berbagai industri seperti keuangan, TI, rantai suplai energi, manufaktur, dan lainnya."Yang berminat untuk melakukan kerja sama cukup banyak dan mitra potensial tersebut akan mengembangkan aplikasi customized blockchain menggunakan ET hybrid chain dalam waktu dekat," pungkas dia.(AHL)