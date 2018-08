Pelaku e-Commerce Mulai Libatkan Tabungan Emas

Konsep menabung emas mulai dipilih pelaku bisnis perdagangan berbasis elektronik dan aplikasi (e-commerce) sebagai alternatif investasi. Penggunanya difasilitasi untuk bisa mengikuti perkembangan harga emas dunia."Kami sudah menyediakan layanan Buka Emas, konsepnya menabung emas, bukan jual beli emas dalam bentuk fisik, tapi konsep menabung emas," ujar Head of Payment and Financial Services Bukalapak Destya Pradityo dalam sebuah sesi diskusi Investor Summit 2018 di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin, 27 Agustus 2018.Destya memaparkan layanan terbaru ekonomi digital ini menekankan investasi emas secara virtual. Namun, emas terebut tetap bisa diambil secara fisik dengan penyesuaian harga emas dari Antam."Bisa di-withdraw dalam bentuk emas jika dana (investasi pengguna) memenuhi gram minimum yang disediakan Atam yakni sebesar 1/2 gram. Selama dia tidak memutuskan withdrow dia konsepnya menabung emas," ujarnya.Fasilitas keuntungan dalam investasi emas di Bukalapak sama seperti lembaga investasi konvensional lainnya yang lebih dulu ada. Namun, investor bisa melakukan langkah cepat dan mudah saat mengetahui harga emas dalam posisi tinggi."Dia akan mendapatkan keuntungan jika harga emas naik dan potensial lost jika harga emas turun," ungkapnya.Pengembangan fitur yang diluncurkan 2017 ini terus dikebut untuk bisa dinikmati semua kalangan masyarakat. Penyesuaian dengan pemegang regulasi pun dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada penggunanya."Sudah 100 ribu lebih investor, kami ingin punya instrumen investasi seluas-luasnya mau melakukan apa. Pilihan pasar saham Bukalapak butuh proses stakeholder yang membuat regulasi dan menyetujuinya," tuturnya.Destya meyakini inovasi yang terus dikembangkan mendapat dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Seluruh sistem pembayaran diproyeksikan bisa dilakukan dengan alternatif perekonomi yang lebih modern."Kami sudah pernah bicara terkait e-Commerce dengan BI. Indonesia mampu berkembang dan infrastruktur sudah siap," tandasnya.(SAW)