Garuda Masih Berat Terbang ke Amerika

: Direktur Utama Garuda Indonesia Pahala N Mansury mengaku pihaknya masih berat untuk membuka rute penerbangan ke Amerika Serikat (AS) dikarenakan kondisi pasar saat ini yang belum cukup mendukung."Kalau cerita mengenai AS, memang salah satu pasar yang memang kalau kita lihat sampai saat ini sendiri mungkin masih berat," kata Pahala, saat ditemui di seminar nasional kebangkitan BUMN-Sektor Perhubungan di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa, 28 Agustus 2018.Dia membandingkan dengan rute Amsterdam-Jakarta tingkat keterisiannya mencapai 84 persen pada musim sepi (low season) dan di atas 90 persen pada musim ramai (peak season) periode Juni hingga September."Jadi, meskipun low season itu pun lumayan tinggi," katanya.Pahala mengatakan langkah yang diambil Garuda Indonesia adalah dengan melakukan code share mulai 6 September 2018 dengan salah satu maskapai bintang lima untuk menjangkau kota-kota di Amerika Serikat."Kita akan punya suatu code sharing baru, belum bisa saya publikasikan namanya, mereka pakai kode yang sama dengan kita, seolah-olah kita terbang ke kota itu dan juga menyambung ke kota-kota lain di Amerika," jelasnya.Namun, lanjut dia, tantangan kerja sama code share tersebut adalah dapat menurunkan daya saing. "Kalau menggunakan code share itu rate-nya kurang kompetitif, kedua connecting time-nya juga enggak bagus," tambah dia.Garuda Indonesia disebut-sebut sebelumnya telah melakukan kerja sama code share dengan maskapai Jepang, Japan Airlines. Bahkan, kerja sama tersebut akan ditingkatkan ke jadwal penerbangan, penjualan serta operasi lainnya. Awalnya, Garuda akan membuka rute Jakarta-Los Angeles dan New York seiring dengan dibukanya kembali izin terbang ke negara Paman Sam tersebut setelah peringkat keselamatan penerbangan Indonesia meningkat dari 2 ke 1 berdasarkan standar keselamatan Federal Aviation Administration (FAA).Penerbangan tersebut akan melalui Bandara Tokyo Narita namun saat ini masih bermasalah di hak angkut kelima yang diberikan oleh otoritas penerbangan sipil Jepang.(AHL)