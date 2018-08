AS Bisa Kenakan Bea Masuk ke Indonesia Senilai USD350 Juta

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut denda yang dikenakan oleh organisasi perdagangan dunia (WTO) kepada Indonesia bisa saja dalam bentuk lain. Dengan keputusan itu, Amerika Serikat (AS) bisa mengenakan bea masuk hingga USD350 juta untuk produk asal Indonesia."Retaliasi itu kalau dinyatakan benar angkanya segitu, mungkin Amerika bisa mengenakan tarif bea masuk komoditi sejumlah USD350 juta ke Indonesia," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan di Kantor Kemendag, Jalan MI Ridwan Rais, Jakarta Pusat, Senin, 13 Agustus 2018.Dirinya menambahkan, angka USD350 juta merupakan permintaan AS atas kerugian yang didapatnya. Pasalnya negeri Paman Sam tersebut merasa dirugikan dengan pembatasan impor produk pertanian dan peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia."Mereka evaluasi karena angkanya USD350 juta baru angka potensi kerugian di 2017. Jadi mereka ajukan dulu ke WTO mereka ada potensi kerugian," jelas dia.Lebih lanjut, pemerintah akan berupaya melakukan negosiasi dengan perwakilan AS terkait gugatan di WTO. Rencananya pada 15 Agustus akan ada pertemuan untuk membahas apa yang AS tidak setujui dari peraturan yang diterapkan Indonesia.Menurut dia, salah satu permintaan AS adalah tidak adanya pembatasan waktu untuk impor ke Indonesia. Pasalnya sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan), ada pembatasan waktu untuk impor beberapa produk tertentu.(SAW)