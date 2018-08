Komitmen Pelaku e-Commerce Memeratakan Ekonomi Digital

"Kami ingin menaikelaskan usaha mikro kecil menengah (UMKM) agar bagaimana caranya tidak melulu dengan cara konvensional dalam meluaskan usahanya," paparnya.

: Pelaku bisnis perdagangan berbasis elektronik dan aplikasi (e-commerce) terus berinovasi untuk memberikan kemudahan bertransaksi maupun investasi. Layanan pun bakal dikembangkan untuk bisa menjamah seluruh lapisan masyarakat Tanah Air melalui ekonomi digital."Kondisi saat ini ultimate journey, kami tetap fokus memeratakan ekonomi digital di Indonesia," ujar Head of Payment and Financial Services Bukalapak Destya Pradityo dalam sebuah sesi diskusi Investor Summit 2018, di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin, 27 Agustus 2018.Menurut dia, investasi lewat market place tetap aman serupa dengan cara konvensional. Akan tetapi, kelebihan dari sisi kecepatan dan inovasi fitur pengembangan ekonomi dinilai membuat fitur digital lebih menjanjikan.Jaminan keamanan investasi juga telah diterapkan berdasarkan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Destya memastikan pengembangan inovasi pemanfaatan ekonomi digital bakal dilakukan terutama sektor investasi dana."Kami awal berdiri bagaimana meyakinkan orang agar mau gunakan Bukalapak, itu tidak gampang, harus pendekatan personal. Tentu kalau kami melantai di bursa perlu bagaimana yakinkan investor saham, juga yakinkan dengan industri dan perusahaannya," ujarnya.Sementara itu, Head of Fintech Tokopedia Samuel Sentana menuturkan visi e-commerce yang dihadirkannya bertujuan untuk kemudahan proses dibanding media konvensional. Kerja sama bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta penyedia layanan reksa dana juga dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan bagi penggunanya."Akses sangat mudah karena proses registrasi hanya satu halaman, semua digital. Produk yang kami pilih adalah yang paling rendah risikonya, para user kami dapat meredeem uangnya kapan pun dalam membantu masyarakat kebanyakan," ucapnya.(AHL)