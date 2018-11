Tiga Hal yang Tanpa Disadari Membuat Skor Kredit Anda Rendah

Layanan kredit baik yang konvensional maupun layananyang serba online, pastinya akan menilai kelayakan kredit nasabah sebelum memberikan pinjaman.Di balik diterima atau ditolaknya pengajuan pinjaman Anda, tak lepas dari peran pihak analis kredit yang senantiasa bergerilya mengecek skor kredit yang Anda punya melalui SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). Baik pinjaman perbankan ataupun pinjaman dana tunai tanpa jaminan dari lembaga multifinansial seperti, semua mengandalkan skor kredit sebagai aspek analisis kelayakan calon debitur.Histori pinjaman yang pernah Anda miliki, mulai dari jenis pinjaman, kelancaran pembayaran, keterlambatan pembayaran, sampai kredit macet, semua punya catatan sendiri dalam SLIK yang kemudian membentuk persentase nilai yang disebut sebagai skor kredit.Semakin tinggi skor kredit, maka Anda akan dianggap sebagai calon debitur yang risiko kredit macetnya rendah. Sebaliknya, makin rendah skor kredit, pihak analis akan menilai Anda sebagai calon debitur yang punya risiko kredit macet atau gagal bayar cukup tinggi. Kalau sudah begitu, besar kemungkinan pengajuan pinjaman Anda akan ditolak dan akan sulit memeroleh pinjaman pada masa mendatang.Pernah punya kredit macet atau gagal bayar sebelumnya jelas jadi penyebab utama yang membuat skor kredit Anda menjadi rendah. Tapi, hati-hati, selain kredit macet, tiga habit ini tanpa disadari juga berpeluang besar membuat skor kredit Anda menjadi anjlok, lho!Kadang-kadang, saking banyaknya tawaran pinjaman atau cicilan barang dengan angsuran ringan, tenor panjang, dan bunga rendah, sebagian orang tak berpikir panjang dalam menambah beban pinjaman baru. Asal tambah beban tanpa menghitung beban pinjaman yang dimiliki sekarang.Yang perlu Anda tahu, jika total pinjaman sekarang sudah mencapai 30 persen total penghasilan atau bahkan lebih, skor kredit otomatis berpotensi menjadi rendah. Ini sekaligus juga menjadi ‘lampu kuning’ bagi kesehatan kondisi keuangan Anda. Jangan sampai porsi penghasilan bulanan lebih banyak dialokasikan untuk membayar utang ketimbang kebutuhan primer sehari-hari.Contohnya, jika gaji per bulan Rp5 juta, maka pinjaman yang Anda miliki tidak boleh lebih dari Rp1,5 juta per bulan. Sisanya, Rp3,5 juta dari penghasilan wajib dialokasikan ke kebutuhan pribadi yang primer dan penting. Dengan begitu, kondisi keuangan bisa dikatakan sehat.Jangan mengajukan pinjaman baru saat total pinjaman sudah 30 persen dari total penghasilan. Selesaikan dahulu jumlah pinjaman yang Anda miliki. Sebab, pihak kreditur atau analis bank pasti akan menilai Anda sebagai calon debitur yang berisiko tinggi mengalami kredit macet dan kurang bertanggung jawab. Kemungkinan besar pengajuan pinjaman akan ditolak dan sia-sia.Umumnya, ini berlaku untuk kartu kredit perbankan ataupun fasilitas kredit online dan pinjaman dana tunai tanpa jaminan dari lembaga multifinansial seperti Kredivo.Baik perbankan maupun lembaga multifinansial, masing-masing punya kebijakan perihal limit kredit maksimal yang diberikan pada calon debitur yang mengajukan pinjaman. Kebijakan jumlah limit kredit disesuaikan dengan profil Anda sebagai calon debitur.Biasanya, jumlah penghasilan adalah poin utama yang menjadi instrumen penentu besaran jumlah limit kredit yang Anda dapat. Makin besar penghasilan, limit kredit yang didapat biasanya juga bakal lebih maksimal.Punya limit kredit yang besar memang menggoda untuk belanja lebih dan lebih. Tapi, menghabiskan limit kredit dalam satu waktu atau dalam waktu berdekatan, tidak disarankan karena berpengaruh besar pada skor kredit. Kenapa? Karena dengan habisnya limit kredit, otomatis beban angsuran bulanan langsung melonjak drastis. Kondisi ini dikhawatirkan memicu terjadinya kredit macet atau gagal bayar.Contoh sederhana, apabila Anda mendaftar Kredivo dan mendapat limit kredit nontunai Rp 20 juta, jangan langsung kalap menggunakan limit tersebut untuk mencicil banyak barang sekaligus. Prioritaskan barang yang urgensinya tinggi. Misalnya, laptop untuk bekerja. Untuk cicilan barang di merchant online, Kredivo memiliki suku bunga terbaik dan paling rendah dibandingkan lembaga kredit sejenis, yaitu 2,95 persen per bulan dengan opsi tenor 3, 6, dan 12 bulan, tanpa uang muka. Pilihan merchant pun cukup banyak. Ada sekitar 200 lebih merchant online mitra Kredivo. Mulai dari Lazada, Tokopedia, JD.id, Shopee, dan Bhinneka.Kalau sudah ambil cicilan laptop, maka sementara setop mengambil cicilan lainnya. Anda sebaiknya fokus pada pembayaran cicilan laptop tersebut selama masa tenor yang dipilih. Apabila sudah berjalan beberapa bulan, pembayaran lancar, dan mendekati lunas, baru kemudian Anda bisa mempertimbangkan untuk mengambil cicilan barang lain atau pinjaman dana tunai tanpa jaminan di Kredivo.Ya, kamu bisa mengubah limit kredit nontunai yang kamu punya di Kredivo menjadi pinjaman online tunai. Minimal pinjaman tunai yang bisa diajukan adalah Rp 1,5 juta. Sementara, jumlah pinjaman maksimal yang bisa diajukan adalah sesuai dengan limit kredit yang tersedia untuk tenor 6 bulan pada akun Kredivo-mu. Misalnya, untuk tenor 6 bulan, limit kredit yang tersedia di akun Kredivo-mu adalah Rp 8 juta, maka maksimal pinjaman yang bisa kamu ajukan adalah Rp8 juta.Skor kredit Anda yang sudah bagus berpotensi menjadi turun apabila Anda sering menyepelekan jatuh tempo bayar, meski cuma sehari, dua hari. Ketika Anda terlambat membayar angsuran, biasanya akan ada denda keterlambatan yang dikenakan lembaga kredit. Idealnya sebesar 3 persen dari total angsuran untuk periode satu bulan.Jika mengalami kondisi ini, sebaiknya segera bayar angsuran beserta denda keterlambatannya. Jangan menunggu hingga genap sebulan. Yang perlu diingat, segala histori kredit yang Anda punya tercatat dalam SLIK. Kalau mau skor kredit tinggi dan terus positif, kelancaran dan komitmen pembayaran adalah hal yang sifatnya wajib dan tidak bisa ditawar lagi.Cara membuat skor kredit menjadi turun pastinya lebih gampang ketimbang membuat skor kredit naik dan berkembang positif. Selain konsistensi dalam pembayaran, diperlukan juga perencanaan dan perhitungan yang matang sebelum kamu memutuskan mengambil pinjaman atau cicilan baru.Yang perlu diingat, skor kredit yang baik akan memberikan dampak yang baik juga pada masa mendatang. Terutama apabila Anda butuh pinjaman dana ke institusi keuangan untuk berbagai kebutuhan. Misalnya, membangun rumah, berbisnis, dan lainnya.(ROS)