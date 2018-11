Presiden Sudah Teken 7 Draf Perjanjian Dagang Internasional

: Presiden Joko Widodo telah menandatangani tujuh draf ratifikasi perjanjian dagang multilateral. Kesepakatan dagang internasioanal ini ditujukan untuk meningkatkan ekspor produk Tanah Air.Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih saat ditemui di Artotel, Jakarta, Selasa, 13 November 2018. Draf ratifikasi tersebut terdiri dari enam perjanjian dagang negara-negara di kawasan ASEAN serta satu perjanjian Indonesia bersama Pakistan."Sudah ditandatangani presiden, sudah siap artinya tinggal proses administrasi," ucap Karyanto.Pengesahan suatu dokumen perjanjian antarnegara sedianya terlebih dahulu dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam beleid tersebut, parlemen memiliki hak dan peran yang sama dalam memutuskan perjanjian perdagangan internasional (PPI).Karyanto memaparkan, tujuh draf PPI tersebut telah masuk ke Gedung Parlemen secara bertahap dalam rentang 2015 hingga 2018. Keputusan yang terkatung-katung akhirnya membuat pemerintah perlu segera mengambil keputusan untuk melakukan ratifikasi atau tidak."Tujuh perjanjian ini sudah dibahas 60 hari, DPR tidak memberikan jawaban dan presiden dapat menetapkan," paparnya.Pembahasan proses ratifikasi ini pun telah dilakukan melalui rapat antar kementerian di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Nantinya, inisiatif regulasi yang direncanakan bakal dituangkan melalui peraturan presiden (Perpres)."Kami akan sampaikan nanti setelah diundangkan," tandasnya.Enam perjanjian yang terkait dengan negara-negara ASEAN tersebut yakni ASEAN Agreement on Medical Device Directive; ASEAN-India Trade In Services Agreement (AITISA); Protocol To Amend ASEAN-China FTA (ACFTA); ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA); ASEAN-Korea FTA (AKFTA); dan Protocol To Implement The Ninth Package Of Commitments On Air Transport Services Under The ASEAN Framework Agreement On Services.Sementara satu perjanjian dagang internasional Indonesia dan Pakistan yakni Protocol to Amend Indonesia-Pakistan PTA (IP-PTA). Draf PPI itu telah disampaikan kepada DPR pada 30 April 2018 lalu.(AHL)