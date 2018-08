FEI 2018, Wadah Meningkatkan Daya Saing Pelaku UMKM

Suasana workshop di Festival Entrepreneur Indonesia (FEI) 2018. (FOTO: Medcom.id/Husen Miftahudin)

: Festival Entrepreneur Indonesia (FEI) kembali digelar untuk meningkatkan kualitas para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang berdaya saing. Bertempat di Mula by Galeria Jakarta dan Main Atrium Town Square Cilandak, karakter pelaku UMKM dibentuk agar menjadi entrepreneur yang bermental kuat, kredibel, dan kompeten demi mendukung Indonesia sebagai salah satu pusat kekuatan ekonomi dunia.Ketua Pelaksana FEI 2018 Diah Yusuf mengatakan kegiatan rutin tahunan ini memberi kesempatan bagi pelaku usaha bisnis untuk memperkaya ilmu, jaringan, pasar, sumber daya, motivasi, dan pembelajaran berdasarkan pengalaman para pelatih, motivator, dan ahli bisnis Indonesia.Berkolaborasi dengan sebuah coworking space, Mula by Galeria Jakarta, FEI 2018 siap mewujudkan pelaku UMKM dan para start-up industri kreatif untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tentang menjalankan suatu wirausaha agar berhasil mencapai target yang diinginkan."Dengan tema 'Bersatu Menguat', FEI sebagai perkumpulan pegiat entrepreneur ingin membagi ilmu kepada semua peserta agar mendapat manfaat sebanyak-banyaknya dari sini. Dengan begitu, kualitas teman-teman UMKM juga jadi meningkat," ujar Diah di Mula by Galeria Jakarta, Mal Cilandak Town Square, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Agustus 2018.Owner Mula by Galeria Jakarta itu menambahkan, FEI menjadi ajang bagi pegiat entrepreneur lintas komunitas untuk memintarkan dan menaikkelaskan pelaku UMKM. Pasalnya, banyak para pelaku UMKM yang kesulitan dalam memasarkan produk dan memanajemen keuangan usaha mereka."Teman-teman kita (pelaku UMKM) kebanyakan ada yang mulai usaha tapi belum paham soal keuangannya atau bagaimana sih kok jualan susah banget. Makanya kita kasih kelas-kelas untuk bisa berskusi dengan para coach dan pakar yang sudah berpengalaman di bidang tersebut," bebernya.FEI 2018 menyediakan kelas-kelas yang bisa dipilih para peserta, mulai dari workshop, business advisory panel, business knowledge, individual coaching, hingga seminar key speaker. Setiap kelas akan diisi oleh pelatih, motivator, dan ahli bisnis Indonesia.FEI 2018 berlangsung selama dua hari, 15-16 Agustus 2018. Kegiatan business knowledge, workshop, individual coaching, dan business advisory panel dihelat di Mula by Galeria Jakarta pada 15-16 Agustus 2018. Sementara key speaker seminar dilaksanakan di Main Atrium Town Square Cilandak pada 16 Agustus 2018.(AHL)