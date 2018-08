Harga Emas Antam Melesat Rp6.000/Gram

Sumber: Logam Mulia Antam

: Pergerakan harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terus bergerak menguat terdongkrak indeks dolar yang melemah.Mengutip laman Logam Mulia Antam, Senin, 27 Agustus 2018, harga emas tercatat berada di level Rp654 ribu per gram atau melesat Rp6.000 dari sebelumnya Rp648 ribu per gram.Senada, harga pembelian kembali (buy back) emas tercatat melonjak Rp10.000 per gram menjadi sebesar Rp565 ribu per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di Rp555 ribu per gram.Adapun harga dan ketersediaan stok bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Harga emas di PT Pos Indonesia mengacu pada harga Butik Emas LM terdekat. Harga emas batangan sudah termasuk PPh 22 di 0,9 persen. Sertakan NPWP untuk memperoleh potongan pajak lebih rendah (0,45 persen).Melansir Xinhua, Sabtu, 25 Agustus 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember bertambah USD19,3 atau 1,62 persen menjadi USD1.213,3 per ons.Sementara logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September naik 25,2 sen atau 1,73 persen menjadi USD14,794 per ons. Platinum untuk Oktober menguat USD11 atau 1,41 persen menjadi USD789,4 per ons.Dolar AS melemah tajam, memberikan dukungan untuk harga emas dalam denominasi dolar. Powell, pada simposium tahunan Fed mengatakan kenaikan suku bunga AS secara bertahap tetap tepat dan tidak ada risiko ekonomi yang terlalu panas. Indeks dolar AS, yang mengukur uang terhadap enam saingan, turun 0,52 persen menjadi 95,15 pada 19.25 GMT.Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan dolar AS, yang berarti jika dolar turun, emas berjangka akan naik karena emas, harga dalam dolar AS, menjadi lebih murah bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.(AHL)