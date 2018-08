BI dan Bank Sentral Filipina Sepakati Kerja Sama Anti Pencucian Uang

Bank Indonesia (BI) dan Bangko Sentral Ng Pilipinas (BSP) telah melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT) di bidang sistem pembayaran dan penyelesaian akhir pada 4 Agustus 2018 di Manila Filipina. Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Gubernur Bangko Sentral Ng Filipinas Nestor A Espenilla Jr.Dalam keterangannya disebutkan bahwa nota kesepahaman ditujukan untuk memperkuat kerja sama terkait penguatan kerangka hukum dan pengaturan, serta implementasi kebijakan APU PPT. Adapun kerja sama dilakukan dalam bentuk dialog kebijakan, pertukaran data dan informasi serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.Penandatanganan nota kesepahaman ini juga selaras dengan upaya pemerintah untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta rekomendasi dan panduan (guidelines) yang diberikan oleh lembaga internasional Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).Sementara itu Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan bahwa nota kesepahaman ini ditandatangani dalam rangka memperkuat penerapan kebijakan dan menjawab berbagai tantangan yang semakin kompleks dalam kegiatan sistem pembayaran di kedua negara."Indonesia dan Filipina menekankan perlunya sinergi dan kebijakan yang terintegrasi dalam rangka penerapan kebijakan APU PPT," jelas Perry.(SAW)