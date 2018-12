Cryptocurrency Dorong Kenaikan Omzet UKM

Pengunaan mekanisme Cryptocurrency bisa mendorong bisnis Usaha Kecil Menengah (UKM) Indonesia. Hal ini dilakukan Cyronium yang merupakan mata uang kripto asal Indonesia. Pelaku UMKM membutuhkan training, mentoring ), dan pembinaan untuk meningkatkan omzet bulanan mereka.Dalam pengembangan UMKM, Cyronium akan menerjunkan langsung tim ahli di bidang pengembangan bisnis. Tim ini akan menganalisa kondisi UKM, menyusun strategi pemasaran dan berkolaborasi langsung dengan pemilik UKM untuk meningkatkan omzet bulanan."Kami akan menerjunkan tim khusus yang akan langsung bekerja di titik-titik paling penting. Misal UKM memiliki masalah dalam pengelolaan karyawan, kami akan melakukan training khusus di bidang manajemen karyawan. Apabila kendala utamanya di masalah penjualan, kami akan menyusun strategi dan action plan untuk memasarkan produk UKM tersebut dengan cara yang inovatif dan menarik," ungkap Puri Candraditya, Manajer Program Scale Up UKM Cyronium dalam keteranganya, Minggu, 9 Desember 2018.Selain penyesuaian kebutuhan yang spesifik dengan kebutuhan UKM, tim Cyronium juga akan memberi pelatihan khusus seputar digital marketing yang mencakup penggunaan media sosial sebagai alat promosi, pembuatan website, optimasi software penjualan, serta pembuatan materi promosi yang sesuai dengan kondisi pasar saat ini.Dia menjelaskan kendala sebagian besar UKM di Indonesia saat ini adalah masih minimnya pemanfaatan teknologi. Uniknya, ketika aspek ini berhasil dioptimalkan, menaikkan omzet bulanan UKM menjadi jauh lebih mudah dari yang diperkirakan sebelumnya."Inilah sebab utama kami selalu menekankan pentingnya digital marketing dalam program Scale Up UKM kami," tambah Puri.Salah satu UKM yang meraih keberhasilan besar dari program ini adalah Teja Wisata, sebuah usaha Tour dan Travel yang berbasis di Yogyakarta. Omzet UKM ini berhasil dinaikkan 40 kali lipat di Oktober-November 2018, dari yang awalnya rata-rata 25 juta Rupiah per bulan hingga menembus angka Rp1 miliar.Saat ini, sudah ada 17 UKM yang bergabung dalam program Scale Up UKM Cyronium. UKM ini dipilih secara selektif dari sekitar 1.800 aplikasi yang masuk ke Cyronium. Seleksi terus dilakukan dan secara berkala akan dipilih UKM-UKM baru yang akan dibina dalam program ini.(SAW)