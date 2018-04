Pemerintah Coret 14 Proyek dari Daftar PSN

: Setelah melakukan evaluasi dengan kementerian terkait, Presiden Joko Widodo mencoret 14 proyek dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Keputusan itu diambil dalam rapat terbatas mengenai evaluasi PSN di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 16 April 2018.Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan ke-14 proyek itu di antaranya ialah proyek kereta api Jambi-Palembang, proyek rel kereta di Kalimantan Timur, dan sistem penyediaan air minum regional di Sumatra Utara. Alasan pemerintah mengeluarkan 14 proyek dari daftar PSN ialah seluruh proyek itu belum bisa direalisasikan."Dari hitung-hitungan, pada kuartal I-2018 didrop 14 proyek, nilainya Rp264 triliun. Itu belum ada pembangunan fisik, belum ada konstruksi pada kuartal III-2019, kami anggap tidak diteruskan."Ia melanjutkan kini tersisa 222 proyek PSN plus 3 program tambahan yang nilainya lebih dari Rp4.100 triliun. Proyek itu terdiri atas pembangunan jalan, bendungan, kawasan ekonomi khusus, pelabuhan, bandara, irigasi, pendidikan, dan program agraria.Berdasarkan Perpres No 58/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, tercatat sebanyak 245 proyek plus 2 program tambahan. Penetapan 222 plus 3 program tambahan saat ini disebabkan 14 proyek dicoret, lalu ada 10 proyek yang rampung, serta satu proyek tambahan dan satu program tambahan. ((AHL)