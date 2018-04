Optimasi Lahan Rawa Diklaim jadi Strategi Pangkas Kemiskinan

: Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman optimistis kebijakan optimasi lahan rawa lebak serta pasang-surut akan menyejahterakan masyarakat Kalimantan. Permasalahannya adalah selama ini tak maksimal diberdayakan sebagai lahan produktif dan sumber pendapatan."Enggak ada alasan orang Kalimantan miskin dan menganggur. Kami datang untuk membunuh kemiskinan dan pengangguran itu," ujarnya di sela-sela meninjau lokasi optimasi lahan rawa lebak di Desa Jejangkit Muara, Kecamatan Mandas Tana, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, seperti dikutip dalam siaran persnya, Kamis, 5 April 2018.Kementerian Pertanian (Kementan) mencanangkan optimasi satu juta hektare lahan rawa lebak dan pasang-surut di sembilan provinsi. Di antaranya, Riau, Kalimantan Tenggara, Sumatera Selatan, Kalsel, Jambi, Papua, serta Kalimantan Tengah.Adapun untuk Kalimantan Selatan, optimasi lahan seluas 67 ribu hektare (ha). Untuk pengerjaannya, Kementan menyerahkan bantuan 40 unit excavator berbobot 20 ton, di mana setiap alat berat seharga Rp2 miliar.Kementan juga akan mendistribusikan mesin pompa berdaya 200 ha, selain pupuk dan benih. Sedangkan kebutuhan lain, dibebankan ke Pemerintah Provinsi Kalsel dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Adapun biaya optimasi lahan rawa lebak berkisar Rp3 juta per ha dan Rp4 juta per ha untuk pasang-surut."Ini strategi hemat anggaran. Dulu anggaran Rp16 juta-Rp 20 juta per ha," ungkap Amran.Sebelum optimasi lahan rawa lebak dan pasang-surut, Kementan mencanangkan cetak sawah melalui tanah menganggur untuk menggenjot luas tambah tanam (LTT). Biayanya sekira Rp16 juta per ha.Amran menaksir optimasi rawa bakal menghasilkan Rp60 triliun. Perhitungannya, indeks pertanaman mencapai tiga kali dalam setahun (IP-3) pada satu juta ha lahan tersebut. Dia optimistis produktivitasnya mencapai 6-7 ton per ha. Ini, merujuk proyek percontohan di Ogan Ilir, Sumsel, di mana produktivitas mula-mula 2-3 ton per ha menjadi tujuh ton per ha saat musim tanam ketiga.Di sisi lain, optimasi lahan rawa ini juga bertujuan menjaga kedaulatan pangan hingga 100 tahun ke depan. "Kita harus siapkan makanannya dari sekarang. Kita enggak boleh main-main di sektor pangan," tegasnya.Pada kesempatan yang sama, Bupati Barito Kuala, Noormiliyani AS, berharap, program-program agraria pemerintah pusat tak sekadar di Desa Jejangkit Muara. "Karena Barito Kuala daerah pertanian," katanya.Apalagi, ungkap mantan Ketua DPRD Kalsel ini, antusias masyarakat cukup tinggi. Tak heran optimasi lahan rawa di Desa Jejangkit Muara mencapai 750 ha. "Tadinya 400 ha," ungkap dia.(AHL)