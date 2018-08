Pemerintah Tidak Ingin Negara Lain Keluarkan Travel Warning ke Lombok

Pemerintah tidak ingin negara lain mengeluarkan travel warning untuk Lombok yang sebelumnya digoncang gempa bertubi-tubi. Pasalnya hal tersebut bisa memicu matinya industri pariwisata di Lombok dan juga menjadi alasan pemerintah tidak menetapkan sebagai bencana nasional.Hal tersebut diungkapkan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan sekaligus menjawab pertanyaan dari berbagai pihak yang mempertanyakan mengapa Pemerintah Indonesia tidak menetapkan gempa bumi di Lombok sebagai bencana nasional."Sekali status bencana nasional negara lain akan mengeluarkan travel warning bagi masyarakatnya dan insurence-nya tidak mau menanggung. Yang rugi nantinya kita juga," tegas Luhut, di Yogyakarta, Rabu, 29 Agustus 2018.Menurut Luhut meski gempa susulan masih terasa di Lombok dan sekitarnya namun wisatawan mancanegara sudah kembali mendatangi Gili Manuk dan Gili Trawangan. Dia bersyukur salah satu destinasi wisata 10 Bali baru yaitu Mandalika yang merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Lombok tidak terdampak gempa tersebut.Saat ini, tambahnya, proses rekonstruksi pembangunan berbagai sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan seperti rumah, sekolah, dan lain sebagainya sudah mulai dilakukan dan akan efektif pada 1 September mendatang."Sesuai arahan Presiden by name by address ada 75 ribu lebih yang akan diberikan Rp50 juta (rumah rusak berat), nanti ada juga yang mengawasi pembangunanya kita siapkan. Kita harap penanganannya dilakukan secara terpadu," pungkas dia.(ABD)