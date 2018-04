2025, Ekonomi Digital Bisa Capai Rp2.000 Triliun

: Bank Indonesia (BI) menyampaikan ekonomi digital di 2025 bisa mencapai USD150 miliar atau setara Rp2.000 triliun (kurs Rp13.500 per USD) terhadap produk domestik bruto (PDB).Jumlah tersebut didukung oleh pengguna aktif internet sebanyak 124 juta orang. Saat ini, akses internet telah meningkat menjadi 11 megabyte per second (MBps) di Januari 2018."Selain itu 40 persen milenial telah melakukan ekonomi digital," papar Deputi Gubernur BI Sugeng di The Westin Kuningan Hotel, Jakarta, Rabu, 4 April 2018.Selain itu, pergerakan perusahaan financial technology (fintech) semakin berkembang. Pada 2017 tercatat ada peningkatan menjadi 184 perusahaan fintech dari tahun sebelumnya yang sebanyak 126 perusahaan.Dia menambahkan dampak ekonomi pun telah terlihat dengan kemudahan pengiriman uang pada tenaga kerja Indonesia (TKI). Kini TKI dimudahkan oleh bank BUMN BNI dalam pengiriman uang hanya menggunakan smartphone.Kendati demikian melihat perkembangan tersebut, dalam penggunaan ekonomi digital pun terdapat beberapa tantangan seperti timbulnya cyber security. Keberadaan ransomware, sebuah jenis virus malware, pun harus diwaspadai."Tantangan lainnya seperti fragementasi industri, membuat pembayaran digital yang tidak terhubung dengan yang lain. Hal tersebut terjadi dalam pembayaran tol yang dulu menggunakan bermacam bank," jelas dia.Adapun tantangan berikutnya yakni daya saing e-commerce yang belum bisa mendukung penjualan barang lokal, dan masih didominasi barang-barang asal Tiongkok.Data Xendit menunjukkan konsumen Indonesia 16 persen paling banyak membeli barang dari Tiongkok dan 15 persen produsen Indonesia paling banyak mengekspor ke Jepang."Tantangan ekonomi digital lainnya yakni pendanaan terorisme. Tantangan tersebut coba diatasi BI dengan mendirikan fintech office hingga payment gateway," tutupnya.(AHL)