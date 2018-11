Tips Kenali Ciri Fintech Ilegal

Financial technology (fintech) dinilai membawa pengaruh yang cukup positif bagi inklusi keuangan saat ini. Kendati demikian, ada beberapa masalah yang turut menyoroti perusahaan peer to peer lending yang marak di masyarakat.Beberapa di antaranya terkait legalitas dan cara penagihan yang di luar standar prosedur, seperti mengancam dan menyebarkan data nasabah yang telat membayar tagihan.Melihat fakta ini, Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan OJK Hendrikus Passagi mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dengan cara mengenali ciri-ciri fintech ilegal."Pertama, satu pengelola direksi sengaja menyamarkan identitas diri dan alamatnya, sehingga kalau Anda ingin melaporkan atau menyampaikan gugatan ke polisi, mencari alamat orang ini tidak akan pernah ketemu," ujarnya Hendrikus saat ditemui di Wisma Mulia, Jakarta, Selasa, 13 November 2018.Kedua, kata Hendrikus, fintech ilegal biasanya sangat mudah memberikan pinjaman."Jadi begitu Anda mengisi, langsung dicairkan. Kalau fintech legal, pasti akan ditanya kerja di mana, slip gaji, dan lainnya," tambah dia.Ketiga, fintech ilegal membebankan bunga dengan hitungan per hari diakumulasi dan tanpa batas. Sementara fintech legal, memiliki pagu denda yang berjalan maksimal hingga 90 hari. Artinya, jika pinjaman telah melewati masa penagihan maksimal 90 hari dari tenggat waktu pembayaran, maka jumlah pinjaman dan denda tidak akan bertambah.Ciri keempat, fintech ilegal meminta akses data buku telepon dan galeri foto ke nasabahnya."Sehingga ketika Anda gagal bayar, itulah yang digunakan oleh fintech lending ilegal untuk meneror. Nah ketika Anda diteror, Anda melapor ke polisi juga susah karena alamat fintech ini enggak jelas," paparnya.Lebih lanjut, fintech memang menjadi solusi cepat keperluan keuangan mendesak. Namun, masyarakat tetap harus menggunakan layanan ini dengan bijaksana."Setelah kami teliti ternyata ada yang pinjamnya lebih dari 10, bahkan sampai 19 fintech, dan mereka ngemplang (tidak bisa bayar)," pungkasnya.(SAW)