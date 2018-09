Bulog Lampung Serap Beras Petani 80 Ribu Ton

Bulog Divisi Regional Lampung hingga sekarang baru menyerap sekitar 80 ribu ton beras petani dari target 115 ribu ton pada 2018. Bulog Divisi Regional Lampung siap mengoptimalkan penyerapan beras di masa-masa mendatang yang salah satunya guna menekan kelangkaan beras di masa mendatang."Hingga saat ini Bulog masih terus menyerap beras dari petani, dengan rata-rata 60-70 ton beras per hari," kata Kepala Bidang Operasional dan Pelayan Publik (OPP) Bulog Divre Lampung Joko Tri Septanto, seperti dikutip dari Antara, di Bandar Lampung, Rabu, 5 September 2018.Ia menyebutkan jumlah itu jauh berkurang mengingat telah berakhirnya masa panen. Pada masa panen biasanya Bulog bisa menyerap 200-300 ton beras per hari. Namun, lanjutnya, Bulog Lampung memperkirakan bahwa target penyerapan beras petani sebesar 115 ribu ton pada 2018 dapat terpenuhi.Dirinya mengatakan penyerapan beras petani akan terus dilakukan hingga akhir tahun dengan membeli beras dari petani Rp8.030 per kilogram. Harga tersebut, tambahnya, sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk harga beras medium."Kami akan terus menyerap beras petani sampai sekarang kurang lebih sekitar 80 ribu ton telah dibeli Bulog," kata Joko Tri Septanto.Terkait beras impor yang akan masuk ke Provinsi Lampung dalam waktu dekat, Joko menjelaskan, beras impor itu dipergunakan untuk cadangan beras di Sumatera Bagian Selatan seperti Jambi, Bengkulu dan Palembang yang bukan merupakan produsen beras seperti Lampung."Sejak Januari hingga saat ini sebanyak 50 ribu ton beras impor telah masuk ke Lampung, sebagian telah disalurkan dan sebagian masih tersimpan di gudang sebagai cadangan," pungkasnya.(ABD)