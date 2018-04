Menhub Janji tak Ikut Rumuskan Tarif Ojek Online

: Pemerintah menegaskan tarif ojek online diselesaikan secara bilateral antara penyedia aplikator dengan pengemudi (driver). Pemerintah tidak akan ikut campur merumuskan tarif."Saya berharap masalah tarif itu diselesaikan bilateral oleh mereka," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa, 3 April 2018.Budi menjelaskan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hanya menjadi fasilitator keduanya untuk mencapai kesepakatan tarif. Pemerintah hanya menekankan supaya perusahaan aplikator tidak memikirkan keuntungan perusahaan, tetapi juga nasib driver ojek online."Karena banyak sekali driver yang mengharapkan penghidupan dari situ. Maka harus kita support," pungkas dia.Baca:Sebelumnya, pengemudi ojek online yang tergabung dalam Gerakan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda) kembali menawarkan tarif ke perusahaan teknologi penyedia jasa transportasi online. Semula tarif ojek online diusulkan Rp4.000 per kilometer (km), kemudian turun menjadi Rp3.250 sampai Rp3.500 per km."Pertemuan kali ini ada penawaran lagi dari temen-temen Garda yang semula Rp4.000 per km jadi Rp3.250-Rp3.500 per km," kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiady.Namun, Budi mengungkapkan usulan tersebut belum final karena masih akan dibahas oleh penyedia aplikasi Go-Jek maupun Grab bersama para perwakilan ojek online pada Rabu, 4 April 2018. Pertemuan juga akan menghadirkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).Budi juga menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi penetapan tarif untuk ojek online."Kehadiran pemerintah hanya menjembatani. Kalau bisa program yang bikin persaingan menjadi fluktuatif enggak ada lagi ya. Kita harapkan ini segera selesai," tegas Budi.(AHL)