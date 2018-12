Rupiah Terangkat Kerja Sama Pemerintah-BI-Swasta

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) yang belakangan ini terus menguat merupakan hasil kerja sama antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan sektor swasta. Bahkan, rupiah tetap mampu unjuk gigi meski USD tetap kokoh di area positif."Jadi kita dengarkan keluhan sektor swasta. Kita dengarkan masukan dari dia. Kita lihat peraturan yang dibutuhkan dan instrumen apa yang bisa dilakukan," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, di Kantor Kemenko Maritim, Jumat, 30 November 2018.Upaya kerja sama dinilai Luhut mampu memberikan beberapa dampak positif akhir-akhir ini seperti penguatan rupiah, pengendalian impor, dan meningkatkan kinerja ekspor. Kesemuanya itu memberikan katalis positif sehingga para investor melihat Indonesia tetap menjadi tempat berinvestasi yang menarik.Adapun pergerakan nilai tukar rupiah terhadap USD terpantau terus menguat tajam hingga akhir perdagangan Jumat sore. Mengutip Bloomberg, Jumat, 30 November 2018, rupiah menguat tajam hingga mencapai 81 poin atau setara 0,56 persen ke posisi Rp14.301 per USD.Pada awal pembukaan perdagangan rupiah sempat berada di level Rp14.331 per USD dibandingkan dengan sebelumnya yang berada di Rp14.382 per USD. Sementara mengutip data Yahoo Finance, rupiah telah bertengger di level Rp14.298 per USD. Rupiah menguat hingga mencapai 77 poin atau setara 0,54 persen dari sebelumnya dibuka di Rp14.380 per USD.(ABD)