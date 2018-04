Harga Emas Antam Terdongkrak Rp6.000/Gram

: Pergerakan harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau bergerak menguat pada perdagangan pagi ini. Penguatan harga emas ini senada dengan harga emas dunia yang menguat.Mengutip laman Logam Mulia Antam, Selasa, 3 April 2018, harga emas tercatat menguat ke level Rp661 ribu per gram dibandingkan sehari sebelumnya. Harga emas naik Rp6.000 per gram dari sebelumnya di Rp655 ribu per gram.Senada, harga pembelian kembali (buy back) emas terpantau menguat Rp7.000 per gram ke posisi Rp584 ribu per gram dibanding sebelumnya di Rp577 ribu per gram."Harga dan ketersediaan stok bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan," tulis manajemen dalam situs resmi Logam Mulia Antam.Adapun harga dan ketersediaan stok bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Harga emas di PT Pos Indonesia mengacu pada harga Butik Emas LM terdekat. Harga emas batangan sudah termasuk PPh 22 di 0,9 persen. Sertakan NPWP untuk memperoleh potongan pajak lebih rendah (0,45 persen).Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange naik 1,48 persen pada penutupan perdagangan Senin waktu setempat. Penguatan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS).Melansir Xinhua, Selasa, 3 April 2018, harga kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni naik USD19,6 atau 1,48 persen menjadi USD1.346,90 per ons.Adapun untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei naik 40,4 sen atau 2,48 persen menjadi USD16,662 per ons, Platinum untuk Juli menguat USD3,9 atau 0,42 persen menjadi USD936,50 per ons.(AHL)