Perang Dagang Buat Likuiditas Makin Ketat

Perang dagang yang diggelontorkan oleh Amerika Serikat pada Tiongkok serta negara-negara lain akan membuat likuiditas keuangan makin mengetat.Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Fauzi Ichsan mengatakan dampak perang dagang lebih cepat mengenai sektor keuangan ketimbang sektor riil.Dia menjelaskan perang dagang menambah dampak ketidakpastian bagi investor yang membuat mereka melepas dana yang selama ini diinvestasikan di pasar keuangan negara berkembang.Dia mengatakan bursa saham anjlok karena sentimen pasar terhadap perang dagang. Ketika saham anjlok maka akan menurunkan nilai jaminan untuk kredit, sebab kredit perbankan biasanya meminta jaminan atau koleteral berupa saham."Kalau saham anjlok otomatis nilai jaminannya turun maka bank akan minta tambahan kolateral dan bisa berdampak ke kredit macet dan bisa memicu cross default," kata Fauzi di kantor pusat LPS, Jakarta Selatan, Rabu, 18 Juli 2018.Selain saham tentu juga akan berdampak pada nilai tukar serta obligasi. Dia bilang jika dana-dana tersebut keluar maka akan menyebabkan pengetatan likuiditas di dalam negeri."Terasanya melalui pasar finansial baik valas, saham atau obligasi. Likuiditas bisa makin ketat," tutur Fauzi.Sementara itu Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah mengatakan perang dagang akan menciptakan keseimbangan baru di dunia. Dia mengatakan dengan AS mengubah kebijakan dengan tujuan menjadikan negara tersebut menjadi nomor wahid "Make America Great Again' tentu akan mengakibatkan persepsi masyarakat terhadap risiko yang dihadapi berubah."Akibatnya persepsi masyarakat berusaha di AS lebih positif, akibatnya di negara lain persepsi risikonya kalah kurang menarik dibanding AS," kata Halim.Dengan perubahan persepsi tersebut akibatnya terjadi arus modal keluar dari negara berkembang termasuk Indonesia kembali ke AS. Halim menyebut arus modal keluar mencapai Rp157 triliun pada Januari-Juli 2018."Akibatnya nilai tukar AS menguat karena orang banyak pegang dollar. Namun kita beruntung karena Indonesia dianggap fundamental ekonominya masih baik. Mata uangnya melemah tapi enggak separah mata uang Turki, Brasil, dan Afrika Selatan," jelas Halim.(SAW)