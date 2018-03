Penurunan Tarif Tol untuk Lancarkan Arus Logistik

: Pemerintah berencana menurunkan tarif tol agar dapat membawa dampak besar pada masyarakat. Salah satunya untuk melancarkan arus logistik yang sering diangkut oleh kendaraan golongan empat dan lima. Golongan tersebut rencananya akan diturunkan tiga persen.Namun demikian, pemerintah tidak semata-mata hanya menurunkan. Kendaraan dengan muat angkut berlebih atau over dimension akan dipertimbangkan. Lantaran kendaraan tersebut sering menyumbang tiga permasalahan, seperti jalan rusak, kemacetan, dan kecelakaan."Kita harus pertimbangkan dan mendisiplinkan kendaraan over dimension," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di di Gedung Kemenko, Jakarta, Senin, 26 Maret 2018.Pemerintah mempercayai kendaraan besar yang tidak over dimension sering masuk jalan bebas hambatan dapat menyelamatkan jalur nasional."Kalau truk masuk ke tol, jalan nasional kita lebih awet," tambahnya.Selain itu, kebijakan tersebut sebagai solusi dari permasalahan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai investor. Mereka mengeluhkan minimnya truk yang masuk pada jalur bebas hambatan."Ibu Rini (Menteri BUMN) keluhkan kenapa truk paling kecil masuknya, sehingga tidak sesuai dengan business plan," ujar dia.Sebelumnya General Manager Jasa Marga Cikampek Radi Alrukman menjelaskan volume angkutan barang hanya 20 persen dari total sirkulasi 560 ribu kendaraan. Namun, masalah yang mereka timbulkan cukup berat.Sekitar 110 ribu angkutan barang membebani fasilitas jalan bebas hambatan. Selain itu, catatan Jasa Marga di 2017 menunjukkan 63 persen kecelakaan di tol berkaitan dengan angkutan barang."Hampir 70 persen dari 110 ribu truk itu overload, dampaknya kecepatan rendah, jadi macet dan jalan rusak," ungkap dia.(AHL)