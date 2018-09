Pertimbangan Pemerintah Tunda Proyek Infrastruktur

: Pemerintah tengah mempertimbangkan penundaan sejumlah proyek infrastruktur. Langkah ini dilakukan untuk menahan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di tengah tekanan global dalam beberapa hari terakhir.Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penundaan dilakukan terhadap beberapa proyek tertentu. Namun dirinya memastikan proyek strategis nasional (PSN) akan tetap dijalankan."Ada rumusnya, yang saya urus itu PSN, yang besar-besar. Kami hanya memilih proyek yang belum financial closing. Kalau sudah financial closing, masa di-stop," kata dia ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 September 2018.Dirinya menambahkan, pemerintah masih menyisir proyek yang akan disetop. Paling tidak dalam waktu dia hari ke depan pemerintah akan mengumumkan proyek yang dihentikan sementara."Ada, tapi kami belum umumkan, mungkin dua hari lagi baru kami umumkan. Proyeknya banyak juga, di listrik ada beberapa, di jalan ada, di pelabuhan ada, tapi tunggu saja deh," jelas dia.Menurut dia pertimbangan lainnya adalah jangan sampai proyek yang ditunda justru menganggu kebutuhan infrastrukturnya. Misalnya untuk pembangkit listrik, jika ditunda jangan sampai menganggu realisasi kebutuhan listrik di masa depan."Supaya tetap jangan sampai ada kekosongan. Tahun yang mestinya produksi listriknya naik, jadi enggak naik, karena enggak dirancang tahunnya. Kalaupun ada yang diumumkan ditunda, enggak sama tahunnya," pungkasnya.(SAW)