Konstruksi Proyek Kereta Cepat Mulai Mei 2018

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno bertolak ke Tiongkok untuk memastikan komitmen China Railway Corporation (CRC) dalam percepatan konstruksi megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung.Di Tiongkok, ia bertemu dengan President China Railway (CRC) International, Head of Consortium of Jakarta-Bandung HSR project, Chairman CRC Qingdao Sifang.Rini mengatakan, pekerjaan konstruksi akan dilakukan mulai Mei 2018 di 21 titik yang dianggap paling kritikal. Selain itu, pembebasan lahan juga ditargetkan rampung pada akhir Mei 2018.Dalam pertemuan tersebut, pihak CRC juga menyatakan komitmennya untuk mempercepat pembangunan terowongan, baik terowongan Walini, ataupun terowongan lainnya."Proyek ini diharapkan bisa segera akselerasi pada April untuk bisa menghasilkan progres yang baik terutama pada area konstruksi kritikal," kata Rini dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 6 April 2018.Bersama dengan PT KCIC, CRC juga akan merencanakan secara rinci pembangunan Transit Oriented Development (TOD) di kawasan Halim Perdanakusuma dan Walini. Bahkan dalam grand design, Walini akan menjadi kota baru di Bandung Barat dengan memiliki 1.270 hektare (ha).Dalam proyek ini Tiongkok juga berkomitmen memberikan para tenaga ahli teknis terbaik dalam hal alih teknologi serta kemampuan. Dengan begitu, ke depannya para teknisi Indonesia akan mampu membangun proyek kereta cepat secara mandiri.Ketika beroperasi, kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 143 kilometer (km) diyakini akan diminati masyarakat. Seperti halnya rute Beijing-Tianjin yang berjarak tempuh 126 km.Kereta dengan kecepatan 350 km per jam ini akan mempersingkat waktu tempuh Jakarta-Bandung menjadi sekitar 40 menit dengan pemberhentian di empat stasiun, yakni Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Walini, dan Stasiun Tegalluar.