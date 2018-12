Menyeimbangkan Pertumbuhan Ekonomi

: Indonesia diperkirakan akan menjadi negara dengan ekonomi ketujuh terbesar di dunia pada 2030. Untuk mewujudkan itu, membangun infrastruktur saja tidak cukup, diperlukan pembangunan dari aspek lainnya agar bisa menyeimbangkan pertumbuhan di bidang ekonomi.Salah satu faktor yang berpengaruh adalah stabilitas keamanan publik. Semakin pesatnya pembangunan yang ada, warga negara Indonesia membutuhkan sistem keamanan dan keselamatan umum yang lebih terintegrasi.Oleh karena itu dicetuskanlah pameran Public Safety Indonesia yang akan berlangsung selama tiga hari ini. Adapun kegiatan ini tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, peralatan keamanan siber, serta layanan jasa keamanan dari perusahaan dalam dan luar negeri."Harapan dari kegiatan adalah dapat menjadi sarana akses dan pertemuan berbagai merek terkemuka di bidang public safety dan sistem integrator domestik bagi para tamu undangan VIP dan perwakilan dari Polri," tutur President Director PT Adhouse Clarion Events Toerangga Putra dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 7 Desember 2018.Perseroan pun menggandeng Divisi Humas Polri dan beberapa asosiasi seperti Aiskindo (Asosiasi Industri System Keamanan Indonesia), Aptiknas (Asosiasi Pengusaha Teknologi Informatika Nasional), ASIS (American Society for Industrial Security), Asisindo (Asosiasi System Integrator dan Security Indonesia), BEA (Building Engineer Association), Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia), IKEI (Ikatan Engineers Indonesia), dan stakeholder terkait."Kami mencoba mengambil peran untuk menjembatani tercapainya sistem keamanan publik yang lebih aman dan sistematis melalui sebuah event yang disebut Public Safety Indonesia yang akan diadakan pada 27 Februari hingga 1 Maret 2019. Ini mencakup tiga kegiatan yaitu Police Leadership Forum and Congress, Public Safety Indonesia Conference, dan expo atau pameran," jelasnya.Dia menjelaskan Public Safety Indonesia Forum ini memaparkan bagaimana strategi mereka dalam menghadapi tantangan terkait keamanan publik di bidang mereka masing-masing, dalam rangka berpartisipasi untuk meningkatkan dan menjaga keamanan publik di Indonesia."Hal ini sejalan dengan tema besar kegiatan Public Safety Indonesia yaitu Strengthening through Collaboration," pungkasnya.(AHL)