Telkom Craft 2018 Hadirkan 400 UKM Pilihan

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) atau Telkom menggelar pameran Telkom Craft Indonesia 2018 guna mendukung peningkatan kualitas dan daya saing UKM. Pameran yang digelar kedua kalinya ini menggandeng 400 UKM yang ikut hadir dalam acara Telkom Craft di tahun ini. Semua UKM itu telah memenuhi tahapan pembinaan di Rumah Kreatif BUMN, yaitu Go Modern, Go Digital, Go Online, dan Go Global.Setelah melalui proses seleksi kurasi yang menilai level of quality dan competitiveness dari produk, maka terpilihlah 400 UKM peserta yang terdiri dari 200 UKM Binaan Telkom, 150 UKM binaan BUMN lainnya, dan 50 UKM dari berbagai komunitas dan asosiasi.Dengan banyaknya UKM yang turut serta, para pengunjung dapat menemukan kekayaan ragam budaya Indonesia yang tertuang dalam bentuk fashion, craft, dan food yang mewakili ciri khas masing-masing daerah dari seluruh penjuru Indonesia."Telkom Craft Indonesia 2018 mengusung kembali tema tahun sebelumnya, yaitu 'Local Heroes to Global Champions', dengan maksud agar UKM Indonesia dapat menghasilkan karya terbaik dan sekaligus berdaya saing, sehingga diharapkan dapat menembus pasar global,” ujar Direktur Utama Telkom Alex J Sinaga di kawasan JCC, Senayan, Jakarta, Kamis, 22 Maret 2018.Menteri BUMN Rini Soemarno mengapresiasi penyelenggaraan Telkom Craft Indonesia 2018. Menurut Rini, Telkom Craft Indonesia merupakan offline event Rumah Kreatif BUMN (RKB) yang merupakan wujud BUMN Hadir Untuk Negeri dalam bentuk pembinaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)."Rumah Kreatif BUMN membantu mendampingi pelaku UKM meningkatan kualitas produk, pengemasan hingga siap dipasarkan baik secara offline maupun online," ucap Rini.Alex menambahkan Telkom menggelar pameran Telkom Craft Indonesia 2018 untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan dan menggerakkan perekonomian digital Indonesia. Pemanfaatan teknologi digital di Telkom Craft Indonesia ini sebagai enabler bagi pelaku UKM agar semakin kreatif, inovatif dan berdaya saing global dalam menggerakkan perekonomian digital Indonesia."Dengan adanya pameran ini, Telkom mengajak masyarakat luas hadir di JCC menyaksikan karya-karya terbaik UKM Indonesia serta turut merasakan digital experience dan digital lifestyle pada event ini melalui pemanfaatan transaksi digital mobile payment TCASH, platform e-commerce blanja.com, serta EDC Himbara dengan kartu kredit maupun kartu debit," tutur Alex.Alex berharap Telkom Craft Indonesia diharapkan dapat memberdayakan UKM untuk mampu bersaing secara global sekaligus sebagai penggerak ekonomi digital Indonesia. "Hal ini sejalan dengan tekad pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara," pungkas Alex.(SAW)