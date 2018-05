Momen Asian Games, BRI Gaet 1.000 Pelari

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) merupakan salah satu perusahaan yang turut menyambut positif pelaksanaan Asian Games. Untuk memeriahkan pelaksanaan tersebut, sebanyak 1.000 pelari hadir dalam acara BRI Sunday Festival Road to Asian Games 2018.Menurut Direktur Konsumer Bank BRI Handayani, sebagai official prestige partner Asian Games, BRI berperan aktif dalam memeriahkan event olahraga yang terbesar dalam ruang lingkup Asia. Adanya acara BRI Sunday Festival membuat masyarakat semakin antusias menyambut Asian Games yang akan berjalan pada Agustus sampai September mendatang."Lalu, masyarakat juga semakin aktif dalam berolahraga," kata Handayani, ditemui di Kantor Pusat BRI, Jakarta, Minggu, 6 Mei 2018.Acara BRI Sunday Festival dilakukan pada 06.00 WIB, selain Handayani, hadir juga Ketua Pelaksana Asian Games Erick Thohir, Direktur Hubungan Kelembagaan BRI Sis Apik Wijayanto dan Direksi BRI Iainnya. Peserta yang hadir, menurut dia, ‎bukan hanya datang dari masyarakat umum, tapi komunitas lari, maupun pekerja BRI. Peserta dapat mengikuti Fun Run SK berhadiah total sebesar Rp60 juta.Selain itu, peserta Fun Run pun mendapatkan kesempatan memperebutkan puuhan doorprize menarik . Masyarakat yang hadir juga disuguhi promo menarik, seperti menikmati bazar makanan dari puluhan tenant dengan potongan harga khusus."Dengan menggunakan uang elektronik BRIZZI, MY QR, Kartu Kredit BRI maupun fitur tukar poin, pengunjung mendapatkan diskon khusus," tutur Handayani yang belum lama ini sempat berkarier di BTN.Dia menambahkan, ‎selain memeriahkan Asian Games, acara ini dijalankan untuk mengenalkan produk BRI ke khalayak umum di seluruh Indonesia."Melalui penawaran-penawaran menarik dari BRI, diharapkan akan tetap meningkatkan loyalitas nasabah kami," pungkas Handayani.(SAW)