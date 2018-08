AXA Mandiri Edukasi Asuransi ke Masyarakat via Atlet

PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) berkomitmen untuk memberikan perlindungan asuransi kepada para atlet Indonesia dan official team yang berlaga di ajang Pesta Olahraga Terbesar Asia 2018 atau Asian Games. Dukungan tersebut sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menyukseskan perhelatan olahraga yang dihelat di Jakarta dan Palembang.Chief of Alternative Channel AXA Mandiri Nanang Wisnugroho mengungkapkan perlindungan yang diberikan nantinya bisa memberikan rasa nyaman kepada para atlet. Selain itu, dukungan ini diharapkan bisa mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya asuransi."Keterlibatan aktif AXA Mandiri saat ini menjadi bukti komitmen perusahaan dalam mendukung kemajuan olahraga di Tanah Air. Selain itu, ini juga menjadi bagian dari edukasi kami kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan asuransi," kata Nanang kepada para wartawan di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu, 19 Agustus 2018."Kalau atlet kita sudah mendapatkan perlindungan asuransi, pasti mereka sudah merasa nyaman. Mereka lebih tenang karena kalau ada apa-apa tinggal diklaim asuransinya," sambungnya.Perlindungan yang diberikan kepada atlet, kata Nanang, tidak hanya di asuransi jiwa, namun ada perlindungan kesehatan. Selain itu, jika atlet Indonesia berhasil meraih emas, maka akan mendapatkan tambahan manfaat perlindungan jiwa sebesar Rp1 miliar."Kita tidak hanya memberikan perlindungan di asuransi jiwa, tetapi juga di kesehatan. Misalnya atletnya sakit apapun, kita akan biayai 100 persen. Kalau meninggal karena sebab apapun kami kasih Rp250 juta untuk keluarga. Kalau dia meninggal karena kecelakaan, kita kasih uang pertanggungjawaban sampai Rp500 juta. Kalau atlet mendapatkan medali emas, maka dia mendapatkan uang pertanggung jawaban sampai Rp1 miliar per orang," tutur Nanang.AXA Mandiri juga bekerja sama dengan enam atlet duta tim Indonesia yakni Diananda Choirunisa (atlet panahan), I Gede Siman Sudartawa (atlet renang), Eko Yuli Irawan (atlet angkat besi), Arki Wisnu (atlet basket), Pungky Afriecia (atlet voli), dan Raphael Maitimo (atlet sepak bola).(SAW)