Bunga Acuan Diprediksi Naik hingga 5,75%

Bank Indonesia (BI) diprediksi terus melakukan penyesuaian tingkat suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate sebesar 5,75 persen hingga akhir tahun. Saat ini bunga acuan berada di level 5,25 persen atau telah naik sebanyak dua kali.Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah Redjalan mengatakan bank sentral bakal melanjutkan kenaikan bunga sebanyak dua kali atau mengikuti kenaikan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat atau Fed Fund Rate (FFR)."BI pada semester ini saya perkirakan akan lanjutkan kenaikan suku bunga 5,25 persen karena The Fed naik dua kali lagi. BI juga saya harap masing-masing (naik) 25 basis poin," katanya saat ditemui di Hongkong Kafe, Jakarta, Selasa, 31 Juli 2018.Menurutnya masih ada ruang yang relatif kondusif bagi perekonomian bila bi rate naik sebanyak 50 basis poin hingga akhir 2018. Namun, kenaikan itu harus dibarengi dengan kebijakan pelonggaran makroprudensial seperti loan to value (LTV)."Karena itu kenaikan suku bunga dibarengi pelonggaran makroprudensial per 1 Agustus pelonggaran LTV," ungkapnya.Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menahan suku bunga acuannya di level 5,25 persen. Hal itu dikarenakan BI sudah cukup untuk mengimbangi sentimen kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS alias Fed Fund Rate (FFR).(SAW)