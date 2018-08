Bank Milik Pemerintah Belum Khawatir Rupiah Tembus Rp14.600/USD

Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) mengaku tidak mengkhawatirkan kemampuan bayar debitur perbankan, khususnya debitur importir, akan memburuk karena imbas negatif dari pelemahan kurs rupiah yang pada Senin kemarin menyentuh batas psikologis baru di Rp14.600 per USD.Sekretaris Himbara Budi Satria menyebutkan sejak awal tahun bankir sudah meramalkan berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global. Sejak saat itu pula, bankir memitigasi risiko dengan membatasi penyaluran pinjaman berdenominasi valas.Di samping itu, Budi mengklaim, kepatuhan debitur untuk melakukan lindung nilai utang valasnya sudah meningkat. Dengan demikian risiko pembengkakan pengeluaran debitur karena selisih kurs bisa dikurangi."Bank di Himbara konservatif dalam pinjamn valas. Masing-masing bank juga mengelola risiko profilnya dengan baik," ujar Budi, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Selasa, 14 Agustus 2018.Himbara sudah melakukan simulasi dan uji ketahanan untuk melihat rentang kurs yang aman bagi kinerja perbankan. Meskipun Budi enggan mengungkapkan rentang kurs itu, dia menyebut, kurs saat ini yang sebesar Rp14.600 per USD masih dalam rentang yang aman."Masih dapat kami kendalikan," ujar Budi, yang juga Direktur Konsumer BTN.Himbara terdiri dari empat bank pemerintah di Indonesia yaitu PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk. Pada Senin, nilai tukar rupiah melemah hingga 157 poin menjadi Rp14.643 dibanding posisi sebelumnya Rp14.486 per USD pada pembukaan perdagangan.Bank Indonesia menyebut tekanan terhadap rupiah Senin lalu karena rentetan aksi investor yang mewaspadai efek berlanjutnya tekanan perekonomian Turki ke pasar keuangan global. Pasar keuangan global sedang bergejolak karena kekhawatiran merambatnya imbas negatif dari gejolak sistem keuangan di Turki.Mata uang Lira telah anjlok sedemkian parah dan Senin kemarin berada di posisi 7,24 lira per USD. Angka itu menunjukkan Lira Turki telah melemah melebihi 40 persen sepanjang 2018 ini.(ABD)