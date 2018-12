Cara Aman Pinjam Uang via Fintech

: Banyak hal yang perlu dicermati dan diperhatikan nasabah sebelum melakukan peminjaman melalui aplikasi online (fintech peer to peer lending). Pasalnya marak pengaduan mengenai fintech ilegal.Pengamat Fintech Hasnil Fajri memberi beberapa tips aman meminjam bagi para peminjam yang menggunakan fintech.Dia menyebutkan hal pertama yang harus dilakukan nasabah adalah memastikan bahwa lembaga atau perusahaan fintech tersebut masuk dalam daftar fintech legal Otoritas Jasa Keuangan (OJK)."Memilih, menyaring, bahwa fintech yang dipilih itu legal terdaftar di OJK," kata Hasnil di Gedung BEI, Jakarta, Jumat, 14 Desember 2018.Kemudian nasabah harus memperhatikan proses pendaftaran dan persetujuan. Hal itu dikatakannya lantaran kebanyakan calon nasabah tidak membaca teliti dengan aturan dari pinjam-meminjam melalui aplikasi pinjaman online."Di situ kan sepakat atau enggak dengan izin itu, seperti kita buat akun media sosial lah. Biasanya main pencet-pencet saja. Itu harus dibaca benar-benar. Kalau aneh mending enggak usah," jelas dia.Setelah itu, nasabah harus memerhatikan bunga yang ditetapkan oleh perusahaan fintech bersangkutan. Hasnil menuturkan bunga normal aplikasi pinjaman online sekitar 1,5-2,5 persen per bulan atau 0,05-0,08 persen per hari."Kalau di fintech itu lebar range-nya (bunganya). Mungkin ada skalanya ada 1,5 persen per bulan. Ada dua persen per bulan," ujar dia.(AHL)