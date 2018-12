Emas Antam Kinclong di Rp669 Ribu/Gram

Harga emas milik PT Aneka tambang Tbk (Antam) pada perdagangan Rabu terlihat dibanderol sebesar Rp669 ribu per gram usai libur Natal. Harga emas tersebut naik sebesar Rp5.000 dibandingkan dengan perdagangan pada Sabtu yang dipatok sebesar Rp664 ribu per gram.Mengutip laman Logam Mulia milik Antam, Rabu, 26 Desember 2018, pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp6,24 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp15,43 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp30,75 juta.Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp61,3 juta. Pembelian emas dengan ukuran 250 gram harganya sebesar Rp153,08 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 500 gram, harganya Rp305,87 juta. Sementara itu, pembelian emas dengan ukuran 1.000 gram, harganya Rp611,6 juta.Adapun sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen (untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non NPWP). Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.Setiap produk emas batangan Antam LM telah mendapatkan Sertifkat London Bullion Market Association (LBMA) untuk menjamin kualitas dan kemurnian produk. Dilengkapi dengan teknologi CertiEye untuk meningkatkan keamanan produk dengan sertifikat yang menyatu dengan kemasan (khusus pecahan 0,5 gram sampai dengan pecahan 100 gram).Di sisi lain, ketiga indeks saham utama AS berakhir turun lebih dari dua persen pada hari sebelum liburan Natal. S&P 500 telah kehilangan sekitar 19,8 persen dari penutupan tertinggi 20 September, hanya sedikit dari ambang batas 20 persen yang biasanya mendefinisikan pasar 'beruang'.The Fed menaikkan suku bunga lagi minggu lalu, seperti yang telah banyak diperkirakan. Sedangkan Menteri Keuangan Steven Mnuchin mengadakan panggilan dengan Kelompok Kerja Presiden di Pasar Keuangan, sebuah badan yang dikenal dengan bahasa sehari-hari sebagai Tim Plunge Protection, yang biasanya bersidang hanya pada saat volatilitas pasar tengah berat.(ABD)