Tiongkok Pangkas Harga Bahan Bakar Eceran

Tiongkok akan memangkas harga eceran bensin dan solar. Penurunan ini akan menjadi yang terbesar dalam hampir empat tahun terakhir.Dikutip dari Xinhua, Minggu, 18 November 2018 berdasarkan perubahan harga minyak internasional, harga eceran bensin dan solar akan dipotong 510 yuan (sekitar USD73,5) dan 490 yuan per ton, lapor Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC).Berdasarkan mekanisme penetapan harga saat ini, jika harga minyak mentah internasional berubah lebih dari 50 yuan per ton dan tetap pada tingkat itu selama 10 hari kerja harga produk minyak sulingan seperti bensin dan solar di Tiongkok akan mengalami penyesuaian.Harga minyak internasional telah jatuh karena faktor termasuk peningkatan produksi dari Arab Saudi, lebih tinggi dari perkiraan pertumbuhan cadangan AS, meringankan sanksi AS terhadap Iran, dan ekspektasi penurunan permintaan, menurut pusat pemantauan harga NDRC.NDRC telah meminta perusahaan minyak utama Tiongkok, termasuk China National Petroleum, China Petrochemical dan China National Offshore Oil, untuk memastikan pasokan yang stabil dan menerapkan kebijakan harga.Perencana ekonomi mengatakan akan memantau secara dekat dampak mekanisme penetapan harga saat ini dan melakukan perbaikan dalam menanggapi fluktuasi global.(SAW)