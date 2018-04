BI tak Ikut Kenaikan Tren Suku Bunga

: Bank Indonesia (BI) menyebut tak akan ikut tren kenaikan suku bunga yang dijalankan oleh negara-negara maju. Saat ini suku bunga acuan BI 7 day reverse repo rate berada di level 4,25 persen atau bertahan sejak September tahun lalu.Deputi Gubernur Senior Mirza Adityaswara mengatakan BI berupaya tetap menjaga suku bunga acuan agar tidak naik. Syaratnya kondisi makro ekonomi Indonesia khususnya inflasi tetap bisa terjaga sesuai dengan target yang diinginkan."Kalau kita bisa jaga angka makro kita dengan baik, maka bukan berarti suku bunga di luar naik, BI harus naikkan suku bunga," kata dia di Gedung Sjafruddin Prawiranegara Kompleks Perkantoran BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin, 2 April 2018.Meski demikian, BI akan tetap mewaspadai risiko modal keluar akibat kenaikan suku bunga di beberapa negara. Apalagi Amerika Serikat (AS) masih berencana memperketat kebijakan suku bunganya meski sudah menaikkan suku bunga sejak dua tahun terakhir."Terbukti bahwa Amerika Serikat naikkan bunga, Inggris naikkan bunga, Australia naikkan bunga, Bank Indonesia enggak perlu harus naikkan bunga. Tapi suku bunga jangka panjang memang sudah agak naik seperti yield dan SBN (Surat Berharga Negara)," jelas dia.Dirinya menambahkan pelonggaran suku bunga oleh BI masih bisa direspons oleh perbankan. Di sisi lain, bank sentral juga sudah dua kali menurunkan Loan to Value (LTV) pada 2016 lalu sehingga diharapkan transmisinya tetap bisa berlanjut."Kan sudah delapan kali (penurunan suku bunga BI), sudah cukup. Sekarang bank harus lebih optimis untuk men-supply kredit, memanfaatkan (pelonggaran) LTV. Teman-teman di sektor riil juga diharapkan untuk bisa segera mewujudkan proyeknya," pungkasnya.(AHL)