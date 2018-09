Bank Mandiri akan Luncurkan Layanan Kredit Berbasis Aplikasi

: PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dalam waktu dekat berencana meluncurkan layanan kredit instan berbasis aplikasi di smartphone.Vice President Credit Cards Group Bank Mandiri M Haris Budiman untuk mengimbangi layanan kredit via aplikasi yang saat ini mulai massif digunakan masyarakat. Bank Mandiri tidak mau ketinggalan tahun ini akan segera meluncurkan program dan produk digital tersebut."Namanya digital kita tidak bisa hindari. Kami sedang menyusun digital. Semoga dalam waktu dekat kita juga akan lakukan launching program dan produk untuk digital ini," kata Haris di kawasan Senayan, Jakarta, Senin, 3 September 2018.Melalui layanan itu, Haris menjelaskan akan meningkatkan kapabilitas bank salah satunya dalam kegiatan bertransaksi. Rencananya produk itu hampir mirip layanan kredit instan Kredivo."Biasanya orang kan apply kartu kredit harus datang ke cabang, ketemu sales-nya, mengisi formulir, next kita lakukan pengembangan untuk memudahkan itu. Jadi via digital," jelas dia.Lebih lanjut, perbankan pelat merah ini juga sudah memetakan potensi dari layanan tersebut. Haris mengatakan, melalui layanan baru itu dapat meningkatkan jumlah nasabah pengguna jasa kredit dan meningkatkan pertumbuhan kredit Bank Mandiri."Mungkin kedepannya 40-50 persen masuk dari digital ini," pungkas dia.(AHL)