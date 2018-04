Program Go Online UMKM Mesti Disosialisasikan hingga Pelosok

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta seluruh pihak agar menyosialisasikan program Go Online Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) hingga pelosok daerah. Sebab, tak sedikit jumlah pelaku usaha berada di daerah yang membutuhkan informasi lengkap tentang program ini."Sosialisasi program hendaknya intensif, utamanya tentang rencana, target dan tahapan-tahapan (time schedule) Go Online UMKM. Dan, karena pelaku UMKM bertebaran di banyak daerah, Kemenkop UKM dan Kominfo tentu harus bekerja sama dengan semua pemerintah daerah," kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu dalam keterangan tertulis, Minggu, 29 April 2018.Politikus Golkar itu menyebutkan, dinas-dinas perekonomian di daerah bisa menjadi garda terdepan dalam menyosialisasikan program Go Online UMKM. Sebab, pemerintah daerah diasumsikan memiliki data dan paling tahu tentang potensi daerah.Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu menyarankan agar pemerintah bekerja lebih cepat. Hal itu perlu dilakukan untuk mengejar ketertinggalan di daerah."Bekerja cepat menjadi keharusan agar sektor bisnis dalam negeri, utamanya UMKM, dapat mengejar keterlambatan mereka beradaptasi dengan era digitalisasi dan otomasi sekarang ini," ungkap dia.Bamsoet menyebutkan, setidaknya ada beberapa indikator yang diperlukan untuk mengejar keterlambatan tersebut, diantaranya akses internet. Sebab, hingga saat ini akses jaringan internet di Indonesia masih belum merata."Indikator berikutnya adalah masih kecilnya persentase UMKM yang dapat memanfaatkan jasa online untuk mempromosikan dan memasarkan produknya," sebut dia.Bamsoet menjelaskan, menurut hasil riset Mckinsey Institute, baru baru 3,97 juta dari 59,9 juta unit bisnis UMKM yang sudah memanfaatkan ranah digital. Data tersebut membuktikan bahwa UMKM lokal sangat terlambat beradaptasi dengan perkembangan.Bamsoet menyebutkan, keterbatasan akses internet itu pada umumnya terjadi di kawasan Tengah dan Timur Indonesia. Sehingga, pelaku UMKM memiliki keterbatasan akses untuk memasarkan dan mempromosikan produknya dengan jaringan internet.Dia meyakini, jika hal itu bisa segera diatasi oleh pemerintah, maka UMKM akan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian bangsa."Diyakini bahwa kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional akan semakin signifikan. Bahkan, jumlah pelaku UMKM pun dipastikan terus bertambah.(ROS)