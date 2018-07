Pengusaha Mamin Keluhkan Mata Uang Rupiah yang Terus Merosot

Pergerakan mata uang rupiah terhadap dolar AS (USD) hampir menembus Rp14.500 per USD. Pelemahan itu sangat memberatkan pengusaha industri makanan dan minuman (mamin). Hal itu disebabkan bahan baku industri ‎mamin banyak datang dari impor.Demikian disampaikan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi)‎ ‎Adhi S Lukman‎, ditemui usai acara 'Media Workshop Food Ingredients Asia 2018' di Hotel JW Marriott, Jakarta, Rabu, 4 Juli 2018.‎"Industri sangat berat, karena USD sudah sempat mau menembus Rp14.500 per USD, bahkan di JISDOR sempat tembus Rp14.600 per USD. Itu sudah terdepresiasi 8-10 persen, jika dibanding target Rp13.600 per USD di APBN. Jadi industri cukup berat, karena bahan baku kita banyak impor," ucap Adhi.Depresiasi rupiah sebesar 8-10 persen, dia mengaku, memberikan beban tambahan sekitar tiga‎ persen bagi industri mamin. Kondisi ini membuat perusahaan menyesuaikan produk agar margin keuntungannya tak tergerus."Harga pokok kita naik tiga persen, ‎jadi ada beban biaya tambahan untuk produksi ketika rupiah melemah saat ini. Beban biaya naik, maka akan memengaruhi margin para pengusaha minuman," tutur dia.Selain rupiah yang melemah, bilang Adhi, harga bahan bakar minyak (BBM) yang meningkat pun mempengaruhi kinerja bisnis industri mamin. Hal ini membuat pelaku mamin harus benar-benar memikirkan harga yang pas untuk masyarakat."Industri lagi galau, naikkan harga berat. Selama Juni penjualan industri hanya 30 persen. Pengeluaran kami 200 persen. Kebanyakan potongan libur di Juni lalu. Makanya tan‎tangannya sangat berat. Apalagi, selama Juni, kami juga harus bayar THR kepada karyawan, makanya sangat berat sekali industri mamin," papar dia.Ketika menaikkan harga, dia menyatakan, pengusaha tidak serta merta bisa mengereknya. Lantaran bisa mempengaruhi keadaan yang ada di pasar."Setidaknya satu sampai dua bulan setelah berencana menaikkan, baru bisa naikkan harga. Prosesnya informasi kepada masyarakat, dan tidak bisa diumumkan secara langsung," tukas dia.(SAW)