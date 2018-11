Tol Trans Jawa Bikin Mudik Lebih Murah

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyebut melalui jaringan tol Trans Jawa yang direncanakan membentang dari Merak, Banten, hingga Banyuwangi, Jawa Timur akan memberikan alternatif transportasi mudik Lebaran 2019. Bahkan Rini menyebut melalui jalan tol ini biaya mudik akan lebih murah.Hal itu dikatakan Rini saat meninjau Jembatan Kali Kenteng, Salatiga, Jawa Tengah. Ia membandingkan biaya mudik satu keluarga yang terdiri dari lima orang anggota keluarga dari Jakarta ke Surabaya menggunakan mobil pribadi dan pesawat komersil. Menurutnya, menggunakan mobil melalui jalan tol Trans Jawa biayanya akan lebih murah."Kalau naik pesawat Jakarta ke Surabaya itu 680 kilometer. Kira-kira kalau pakai mobil pribadi dengan jarak perjalanan darat sekitar 800 kilometer (Jakarta-Surabaya) mungkin 70 liter. Misalkan pakai pertamax Rp10 ribu per liter. Ya menjadi Rp700 ribu untuk bensin. Jadi kalau berlima (satu mobil) lebih enak bawa mobil," tutur Rini seperti dikutip dari Antara, Senin, 12 November 2018.Biaya tersebut, kata Rini, akan jauh lebih murah dibandingkan membeli lima tiket pesawat untuk satu keluarga di musim puncak permintaan (peak season) seperti saat Lebaran.Perhitungan Rini itu belum termasuk biaya menggunakan tol Trans Jawa. Menurut Direktur Utama PT Jasa Marga Persero Tbk Desi Arryani, tarif tol Trans Jawa saat awal dioperasikan masih relatif murah yakni rata-rata Rp1000 per kilometer."Memang kemarin ada aturan baru dari pemerintah untuk Trans Jawa tarifnya Rp1.000 per km untuk golongan I, untuk kendaraan golongan II dan III sebesar 1,5 kali dari Rp1.000 dan golongan IV dan V menjadi dua kali dari Rp1.000," ujar Desi.Saat ini Jasa Marga mengoperasikan 12 ruas dari 19 ruas tol Trans Jawa.Selain hemat biaya, menurut Rini, Trans Jawa juga akan menghemat waktu tempuh perjalanan. Untuk rute Jakarta-Surabaya pada Lebaran 2019, masyarakat diperkirakan memerlukan waktu tempuh 9-10 jam, dibandingkan sebelum Trans Jawa beroperasi yakni lebih dari 14 jam.(SAW)