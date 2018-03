Kinerja Kementan Diapresiasi

Kinerja pemerintah di sektor pertanian kini makin gemilang. Hal tersebut tercatat dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa sektor ini masih menjadi salah satu dari tiga bidang penggerak ekonomi nasional setelah industri dan perdagangan.Kementerian Petanian (Kementan) memiliki mimpi untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, Kementan telah merepresentasikannya dalam berbagai program terobosan pembangunan pertanian.Salah satu target besar yang ingin dicapai adalah mewujudkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia 2045 melalui penetapan peta jalan program prioritas target swasembada 11 komoditas pangan strategis seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, gula, dan daging sapi.Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah menetapkan target awal peningkatan produksi terhadap tiga komoditas utama melalui upaya khusus (upsus) sejak Oktober 2014. Antara lain padi, jagung dan kedelai (pejale), bawang merah dan cabai serta program sapi indukan wajib bunting (SIWAB) untuk swasembada sapi.Sedangkan untuk gula, selain melakukan revitalisasi pabrik gula yang sudah ada, Kementan juga mendorong investasi swasta untuk membangun pabrik gula baru. Semua program tersebut dijalankan untuk mewujudkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia 2045.Selain itu, selama kepemimpinan Menteri Amran, sejumlah program terobosan telah diimplementasikan melalui kebijakan dan tindakan konkret yang berpihak pada petani. Termasuk merevisi dan menghapus regulasi yang dinilai menghambat kinerja sektor pertanian.Dari keterangan tertulisnya, Kamis 22 Maret 2018, Kementan menyebut langkah konkret pertama yang dilakukannya adalah dengan merevisi regulasi Perpres Nomor 172 tahun 2014 tentang pengadaan benih dan pupuk dari lelang menjadi penunjukan langsung.Tak hanya itu saja, hingga saat ini, Kementerian Pertanian telah melakukan deregulasi dengan mencabut 50 permentan dan menyederhanakan 15 permentan menjadi satu permentan. Bahkan tercatat ada 140 permentan yang dinilai menyulitkan dalam hal peningkatan produksi akan segera dicabut.Upaya lain yang dilakukan Kementan yang fokus terhadap kepentingan petani juga direfleksikan melalui program refocusing anggarang yang telah dilakukan sejak 2015 hingga kini. Dalam pagu anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2018, 85 persen dari total alokasi anggaran Kementan sebesar Rp22,65 triliun, digunakan untuk memenuhi kebutuhan petani dalam hal peningkatan produksi seperti belanja sarana dan prasana pertanian, ataupun pembangunan infrastruktur pertanian diberbagai daerah.Angka ini meningkat secara signifikan dibanding tahun 2014 yang hanya 35 persen dari total anggaran saat itu. Bahkan tahun ini, Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,5 T untuk kepentingan bibit dan benih bagi petani.Selain yang telah disebutkan, terobosan lain yang dilakukan kementan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani adalah dengan adanya kolaborasi antara Kementan dengan kementerian atau lembaga lainnya dalam hal pengembangan infrastruktur maupun prasarana dan sarana pertanian.Sinergi ini diakukan secara komprehensif agar pelaksanaan program dapat secara tegas dan nyata diimplementasikan dari hulu ke hilir. Semua itu dapat terwujud melalui sinergi Kementerian Pertanian bersama Kemendes, Kemenpupera, BUMN dan Bulog.Hal itu diwujudkan dalam beberapa langkah, yakni melalui pembangunan embung yang ditargetkan sebanyak 30 ribu, rehabilitasi jaringan irigasi 3jt ha, membangun embung/long storage/ dam parit sebanyak 3.771 unit, jaminan terhadap penyediaan pupuk dan benih, serta pengembangan potensi lahan rawa lebak yang mencapai 10 juta ha.Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani juga turut diwujudkan dengan program asuransi tani pertanian. Program ini dilaksanakan untuk melindungi kerugian petani yang disebabkan gagal panen akibat bencana alam pada tanaman padi dan kematian ternak pada sapi.Pada tanaman padi, pemerintah menyiapkan asuransi untuk 1 juta hektare lahan. Asuransi pertanian merupakan salah satu program yang masuk dalam paket kebijakan ekonomi Jokowi jilid III.Keberhasilan penerapan asuransi pertanian di Indonesia sempat mendapat apresiasi dari Food and Agriculture Organization (FAO). Dalam pernyataannya, Asisten Direktur Jenderal FAO Kundhavi Kadiresan memuji asuransi pertanian di Indonesia yang telah diterapkan dengan baik. Apresiasi ini diberikan dengan pertimbangan melihat negara-negara lain yang tidak mudah menerapkan program asuransi.Kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) telah menunjukkan dampak yang signifikan terkait peningkatan produksi, jelang empat tahun kepemimpinan Jokowi-JK. Secara bertahap, program kebijakan pemerintah di sektor pertanian mulai menunjukan hasil.Semua program kebijakan pangan tersebut sangat krusial dalam menyiasati kebutuhan pangan nasional yang terus meningkat pesat. BPS mencatat jumlah penduduk tahun 2018 sebesar 265 juta jiwa, naik 12,8 juta jiwa selama kurun waktu 2014 – 2018. Dengan kenaikan penduduk tersebut, maka kebutuhan konsumsi 2014 – 2018 meningkat 1,7 juta ton beras.Program kebijakan pangan yang dijalankan Kementan berdampak pada peningkatan produksi pangan. Pada tahun 2017, produksi padi meningkat sebesar 10,5 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara dengan USD 3,23 miliar. Kenaikan signifikan juga tercatat terjadi pada 43 komoditas pertanian lainnya, termasuk bawang merah dan cabai dengan nilai kumulatif sekitar US 27,08 miliar.Bila dirupiahkan, maka nilai produksi pertanian tahun 2017 total mencapai Rp1.344 triliun. Nilai ini meningkat Rp350 triliun jika dibandingkan tahun 2013.Hal ini juga berpengaruh pada peningkatan kinerja ekspor. Pada tahun 2017, ekspor pertanian meningkat Rp441 Triliun, atau 24 persen dibandingkan tahun 2016. Beberapa komoditas pangan yang berkontribusi besar meningkatkan neraca perdagangan adalah beras konsumsi, kedelai, bawang merah, daging sapi, daging ayam, telur unggas, gula rafinasi putih, pala, kelapa, sawit dan kopi.Pada tahun ini, kinerja pertanian sama sekali tidak menunjukkan perlambatan. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Pertanian saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI, Selasa 21 Maret kemarin bahwa produksi pada bulan Maret 2018 lebih baik dibandingkan tahun lalu. Luas panen meningkat hingga 2,3 juta hektare.Produksi dinilai aman karena saat ini sudah memasuki musim panen. Penyerapan gabah untuk bulan ini pun naik kurang lebih 9 ribu – 10 ribu ton/ hari. Saat ini bahkan menuju 20 ribu ton/ hari. Serapan bulan Maret jauh meningkat bila dibandingkan serapan Februari yang hanya berkisar seribu ton per hari. Fakta ini sekaligus membantah pernyataan beberapa pihak yang menyebutkan masa panen mundur ke bulan April.Fakta ini turut didukung oleh data yang telah dihimpun oleh Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA). Menurut Ketua KTNA Winarno Tohir mengatakan panen raya tahun ini tetap berjalan normal, yaitu dalam periode Februari sampai dengan April. Maka bisa dipastikan, panen raya akan berjalan semestinya dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan stok.Pencapaian peningkatan produksi juga diikuti dengan meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) bila dibandingkan year on year (y-o-y). Pada Februari 2018, NTP mencapai 102,33 dan NTUP mencapai 112,11. Capaian ini naik signifikan dibanding capaian tahun sebelumnya pada bulan yang sama.Bila dibandingkan februari 2017, NTP februari tahun ini naik 2,00 persen dari februari 2017 sebesar 100,33 dan NTUP naik 2,49 dari februari 2017 sebesar 109.62.Tidak hanya untuk bulan Februari, kenaikan juga terjadi untuk NTP dan NTUP bulan Januari 2018. NTP Januari 2018 mencapai 102,92 atau naik 2,01 persen dari Januari tahun sebelumnya 100,91. Sementara NTUP Januari 2018 mencapai 112,11 atau naik 1,87 persen dibandingkan Januari tahun sebelumnya 110,24.Kenaikan NTP dan NTUP di awal tahun 2018 ini menjadi sinyal positif bagi kinerja sektor pertanian, terutama dalam visinya untuk meningkatkan kesejahteraan petani nasional. Peningkatan NTP secara relatif menunjukkan semakin kuatnya tingkat kemampuan dan daya beli petani saat ini.Namun tak bisa dipungkiri bahwa sektor pertanian ke depannya masih akan menghadapi banyak tantangan, seperti jumlah penduduk yang terus bertambah maupun fenomena perubahan iklim yang dapat berdampak pada produktivitas pangan. Namun tentunya setiap tantangan tersebut bisa diatasi selama ada semangat yang sama dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.(ROS)