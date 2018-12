FinTax Fair 2019, Bantu Anda Kembangkan dan Perkuat Bisnis

Merintis usaha pada era digital sekarang ini, harus punya strategi khusus. Jangan sampai kegagalan menjadi batu sandungan yang meruntuhkan bisnis Anda.Guna memperkuat pondasi bisnis Anda, perdalam wawasan dengan menghadiri FinTax Fair 2019, bertema Cerdas Finansial, Perpajakan dan Teknologi.Acara yang akan digelar di Assembly Hall Menara Mandiri lantai 9, Jakarta, pada 17-18 Januari 2019, itu bakal menghadirkan para pakar strategi yang akan sangat membantu dalam menjalankan bisnis Anda.Sebanyak 10 tokoh profesional akan hadir, yaitu Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Iwan Djuniardi, Motivator Wanita nomor satu di Indonesia dan Asia Merry Riana, Founder Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, World Top Certified Coach CEO & Master Coach of GRATYO Yohanes G. Pauly, Founder Business Wisdom Institute & Host ‘Business Wisdom’ di PASFM Tanadi Santoso, Founder and Director ZAP Finance Prita H Ghoziie, Pelatih Sukses nomor satu Indonesia Tung Desem Waringin, dan Senior Vice President PT Mandiri (Persero) Tbk Adinata Widia.Semua pembicara akan membagikan berbagai strategi dalam mengelola bisnis. Bagi enterpreneur pemula, bisa mengikuti sesi inspirasional yang diisi oleh Merry Riana. Anda akan mendapatkan tips dari Merry.Selain itu, salah satu hal yang perlu dipersiapkan dalam menjalankan usaha saat ini adalah bertahan. Terlebih, kemajuan teknologi saat ini menuntut semua aspek harus melakukan adaptasi.Jika ingin mengetahui bagaimana cara bertahan pada era disruptif, Anda bisa mengikuti sesi yang diisi Tanadi Santoso. Tanadi nantinya akan berbagi pengalaman dari awal membangun bisnis sampai sekarang.Setelah berkembang hingga kuat, Anda tidak harus terlibat aktif menjalankan usaha tersebut. Namun, tidak mudah saat memasuki tahap ini atau biasa disebut auto-pilot.Agar usaha tetap berjalan, tentunya harus ada sistem yang kuat. Maka jangan lewatkan sesi bersama Yohanes G. Pauly yang akan sharing kepada kamu bagai mana membangun bisnis auto-pilot.Selain itu, seorang pebisnis juga dituntut harus melek finansial dan perpajakan. Pada acara ini, Anda bisa mendapatkan update tentang teknologi dan informasi perpajakan dari Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi Iwan Djuniardi bersama Pakar Perpajakan dan Founder Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo.Selain seminar,, pengunjung juga bisa mengikuti konsultasi pajak berlisensi. Sesi ini digelar secara gratis. Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bisa manfaatkan kesempatan ini. Karena akan ada konsultan pajak berlisensi dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) siap membantu merapikan pembukuan.(ROS)